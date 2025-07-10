AB, Gazze'ye İnsani Yardım İçin İsrail ile Anlaştı - Son Dakika
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Politika

AB, Gazze'ye İnsani Yardım İçin İsrail ile Anlaştı

10.07.2025 19:11
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AB, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için İsrail ile anlaşma sağladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, birliğin abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kallas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Gazze'ye insani erişimi genişletmek üzere İsrail ile anlaşma sağladık" dedi.

Kallas, "Bu anlaşma, daha fazla geçiş noktası açılması, Gazze'ye yardım ve gıda kamyonlarının girmesi, hayati önemdeki altyapının onarılması ve yardım çalışanlarının korunması manasına geliyor. İsrail'in üzerinde mutabık kalınan tüm tedbirleri uygulamaya koymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu adımlar hayati altyapı çalışmalarının kolaylaştırılması ve hayati altyapının onarımı yer alıyor"

Kallas'ın AB Dış Eylem Servisi üzerinden yayımlanan açıklamasında ise, "Bu adımlar arasında Gazze'ye günlük giren gıda ve gıda dışı mal yüklü kamyon sayısının önemli ölçüde artırılması, hem kuzey hem güneydeki bölgelerde yeni geçiş noktalarının açılması, Ürdün ve Mısır üzerinden yardım güzergahlarının yeniden açılması, Gazze genelinde fırınlar ve aşevleri aracılığıyla gıda dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinde kullanılmak üzere yakıt sevkiyatlarının operasyonel seviyeye kadar yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik sağlanmasının yeniden başlatılması gibi hayati altyapı çalışmalarının kolaylaştırılması ve hayati altyapının onarımı yer alıyor" denildi.

Kallas, "AB, bu acil yardımların hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili tüm insani yardım partnerleri, BM kuruluşları ve sahadaki sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon içinde hareket etmeye hazırdır" açıklamasını yaptı.

AB'nin ayrıca bir kez daha acil ateşkes ve geriye kalan tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuk çabalarına destek verildiği de ifade edildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Gazze'ye İnsani Yardım İçin İsrail ile Anlaştı - Son Dakika

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