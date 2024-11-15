AB Heyeti Kütahya\'yı Ziyaret Etti

Politika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve AB ülkelerinin büyükelçileri, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti.

Kütahya'nın kültürel mirasını yakından tanımak ve sürdürülebilir kalkınma projelerine dair temaslarda bulunmak amacıyla gerçekleşen ziyarette Başkan Kahveci, şehrin tarihi zenginlikleri ve modern gelişimi hakkında bilgi verdi. Kahveci, ayrıca, Kütahya ile AB arasındaki iş birliğini geliştirmek için daha fazla fırsat oluşturma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Başkan Kahveci, AB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür temasların ticaret, kültür ve eğitim alanlarında yeni ortaklıkların oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Ossowski ve beraberindeki heyet de Kütahya'nın potansiyelinden etkilendiklerini dile getirerek, şehrin AB projelerine uyum sağlamadaki başarısını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Kütahya Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA