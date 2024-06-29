AB, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimci karakollarını kınadı - Son Dakika
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Politika

AB, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimci karakollarını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimci 5 ileri karakolu yasallaştırma kararını kınayarak, 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacaklarını belirtti. AB ayrıca, İsrail'in Filistin yönetimini zayıflatan eylemleri durdurmasını ve alıkonulan gümrük gelirlerini serbest bırakmasını talep etti.

29.06.2024 19:26
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Avrupa Birliği (AB) tarafından İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 5 yerleşimci ileri karakolu yasallaştırma kararı kınanarak, "AB, taraflarca mutabık kalınmadıkça 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacaktır" denildi.

İsrail'in Filistin'de yasadışı yerleşimleri daha da genişletme kararı tepki topluyor. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yerleşimci 5 ileri karakolu yasallaştırma kararı kınandı. Açıklamada, "AB, uzun süredir devam eden ortak tutumu ve BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda taraflarca mutabık kalınmadıkça 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"AB, Filistin yönetimini zayıflatan eylemlerin durdurulması gerektiğini vurgular"

Karakolların yasallaştırılmasının onaylanması karşılığında serbest bırakmayı kabul ettiği vergi gelirlerini Filistin yönetiminden esirgeyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de kınandığı açıklamada, "AB, Filistin yönetimini zayıflatan eylemlerin durdurulması gerektiğini vurgular ve İsrail'i alıkonulan gümrük gelirlerini serbest bırakmaya ve İsrail ile Filistin bankaları arasındaki muhabir bankacılık hizmetlerinin yürürlükte kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaya çağırır" denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının da hatırlatıldığı açıklamada, "AB, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları uyarınca iki devletli çözüm temelinde İsrail Devleti ile bağımsız, demokratik, bitişik, egemen ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin barış, güvenlik ve karşılıklı tanınma içinde yan yana yaşaması suretiyle kalıcı ve sürdürülebilir barışa olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha yineler" ifadeleri yer aldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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