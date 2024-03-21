AB Liderlerine Gazze İçin Güçlü Bir Mesaj Vermeye Davet

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde insanların açlık çektiğine dikkat çekerek, AB liderlerini İsrail'e güçlü bir mesaj vermeye davet etti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Borrell, Gazze Şeridi'ndeki durumun vahametine vurgu yaparak, bugün liderlerin Ekim 2023'teki zirvede yaptıklarından çok daha ileri gidecek olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Borrell, AB liderlerinin bugün Gazze için sürdürülebilir ateşkes çağrısı yapacağını söyleyerek, "Sürdürülebilir ateşkes çağrısı yapmak, kesinlikle aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılmasını da talep etmektir. Fakat bu ayrıca, Gazze'deki insanların içinde bulunduğu kabul edilemez duruma ilişkin ciddi endişeyi de ortaya koymaktadır" dedi.
İsrail'e Gazze'ye daha fazla yardım ulaştığından emin olma çağrısında bulunan ve AB liderlerinin de bu çağrıya katılacaklarını umut ettiğini söyleyen Borrell, "İnsanlar açlık çekiyor. Bu nedenle de konseyin İsrail'e güçlü bir mesaj göndereceğini ve Gazze'ye gıda girişine engel olmaya son verme ve sivillerle ilgilenme çağrısında bulunacağını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.
Borrell, "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu kuşkusuz. Fakat intikam almaya hakkı yok" dedi.
Borrell, dün yaptığı bir açıklamada, Gazze'de insan eliyle oluşturulan bir kıtlık söz konusu olduğunu ve çok sayıda yardım kamyonunun sınırda bekletilerek geçişine izin verilmediğini söylemişti. - BRÜKSEL
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