AB, Lübnan ve İsrail Hava Sahasına Uçuş Tavsiyesi - Son Dakika
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Politika

AB, Lübnan ve İsrail Hava Sahasına Uçuş Tavsiyesi

Avrupa Birliği, havayolu şirketlerine Lübnan ve İsrail hava sahasına girmemeleri yönünde tavsiye verdi.

28.09.2024 17:43
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Avrupa Birliği, havayolu şirketlerini 31 Ekim'e kadar Lübnan ve İsrail hava sahasına girmemeleri konusunda tavsiye yayımladı.

Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu ve EASA, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda son dönemde yaşanan artışın ardından Orta Doğu'daki durumu ve bunun sivil havacılık üzerindeki etkisini yakından izliyor. İsrail ve Lübnan üzerindeki hava sahasının güvenliğini etkileyen hava saldırılarının genel olarak yoğunlaştığı ve güvenlik durumunun kötüleştiği gözlemleniyor. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu ve EASA, Lübnan ve İsrail hava sahalarında tüm uçuş seviyelerinde faaliyet göstermemeyi öneren Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) yayınlamaya karar verdi. Tavsiye, 31 Ekim 2024'e kadar geçerli olup değerlendirmeye göre değişebilir" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan, İran'dan gelen kargo uçağını engelledi

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrolörlerini "uçağın inmesi halinde güç kullanacağı" yönünde uyarmasının ardından İran'dan gelen kargo yüklü bir uçağın inişini durdurduklarını belirtti.

Olayın dün gece İsrail ordusunun, İran'ın Hizbullah'a silah transfer etme girişimlerini engelleyeceği yönündeki uyarısının ardından yaşandığı öğrenildi.

Wizz Air, İsrail'e uçuşları durdurdu

Macaristan havayolu şirketi Wizz Air, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesi ve Lübnan'la gerginliğin tırmanma ihtimalinin ardından önümüzdeki 48 saat boyunca İsrail'e uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Havacılık, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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