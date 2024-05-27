AB, Suriyeli mültecilere 2 milyar euro destek taahhüt etti - Son Dakika
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Politika

AB, Suriyeli mültecilere 2 milyar euro destek taahhüt etti

Avrupa Birliği (AB), Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 8. Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek Konferansı'nda Suriyeli mültecilere yaklaşık 2 milyar euro destek taahhüdünde bulundu. Taahhüt edilen desteğin 1 milyar eurosu Türkiye'ye ayrıldı.

27.05.2024 20:59
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Avrupa Birliği (AB), Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 8. Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek Konferansı'nda Suriyeli mültecilere yaklaşık 2 milyar euro destek taahhüdünde bulundu. Taahhüt edilen desteğin 1 milyar eurosu Türkiye'ye ayrıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 8. Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek Konferansı düzenlendi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Suriyeli mültecilere yaklaşık 2 milyar euro destek taahhüdünde bulunduğunu belirterek, desteğin 2024 ve 2025'te 560 milyon eurosunun Suriye, Lübnan, Irak ve Ürdün'deki mültecilere, 1 milyar eurosunun ise Türkiye'deki mültecilere ayrıldığını açıkladı. Konferansın başında bölgedeki Suriyeli mültecilere finansal yardım taahhütlerinin yeterli olmadığını ve Avrupa Birliği'nin Suriye krizine siyasi çözüm için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Avrupa Birliği, tüm mülteciler için her zaman ve her yerde eve dönüşün gerçek bir seçenek olmasını dilerdi ancak şu anda Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüş için şartların mevcut olmadığı hususunda Birleşmiş Milletler ile hemfikiriz" dedi.

Avrupa ve Arap ülkelerinden bakanları bir araya getiren konferansta Borrell, "Ortaklarımızdan uluslararası hukuka, özellikle de geri gönderilmeme ilkesine uymalarını, zorla sınır dışı etme uygulamalarını kınamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabib'ten kriz uyarısı

Konferansta konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Lübnan'ın Suriyeli mülteciler nedeniyle bir krizle karşı karşıya olduğunu ve böyle bir krizin yaşanmasının bölge ülkelerini de etkileyebileceği uyarısında bulundu. Lübnan'da mülteciler konusunda mevcut durumu muhafaza etmenin ülke için varoluşsal bir tehdit oluşturacağı konusunda mutabık olduklarını vurgulayan Bouhabib, Lübnan parlamentosunun tavsiyesiyle katılımlarının amacının "Lübnan yasaları tarafından koruma altına alınan özel durumlar haricinde Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için ayrıntılı ve programlı bir plan hazırlamak" olduğunu açıkladı. Bouhabib, Lübnan'ın yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapma külfetini daha fazla taşıyamayacağını ve başka ülkelerin sınır muhafızlığı görevini üstlenemeyeceğini söyledi.

"Yardım sağlanmadığı takdirde mültecilere yönelik hizmetlerimiz azalacak ve mülteciler daha fazla acı çekecek"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise, ülkesinin Suriyeli mülteciler için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Fakat yardım sağlanmadığı ve uluslararası toplum sorumluluk üstlenmediği takdirde mültecilere yönelik hizmetlerimiz azalacak ve mülteciler daha fazla acı çekecek" dedi.

Ülkelerindeki Suriyeli mülteci varlığına karşı olan bir grup Lübnanlı gösterici, Brüksel'deki Suriye Konferansı sırasında protesto gösterisi yaptı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AB, Suriyeli mültecilere 2 milyar euro destek taahhüt etti - Son Dakika

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