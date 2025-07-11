AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski, Fotoğraf Sergisi Kitabını Tanıttı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, "Bir Hayat Bir Hikaye" adlı fotoğraf sergisinin kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Almanya'nın AB Temsilcisi olarak göreve başlayacak olan Ossowski'nin Türkiye'den ayrılmadan önce düzenlediği son resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Ankara'da özel bir müzede AB ve Türkiye'nin ortak yürüttüğü mülteci destek projelerini konu alan "Bir Hayat Bir Hikaye" adlı fotoğraf sergisinin kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Almanya'nın AB Temsilcisi olarak göreve başlayacak olan Ossowski'nin Türkiye'den ayrılmadan önce düzenlediği son resepsiyona Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. Konuşmasında AB-Türkiye iş birliğinin özellikle mülteciler konusundaki çıktılarına değinen Ossowski, "Bir yıl önce Türkiye'ye aklımızda geldik, şimdi kalbimizde götürüyoruz" dedi. Ossowski, kitabın her bir sayfasının bir yaşamı ve cesareti anlattığını vurgulayarak, "İstatistiklerin arkasında bir anne, bir çocuk, bir öğrenci var" dedi.

AB'den 12 milyar euroluk destek

Konuşmasında AB'nin Türkiye'ye sağladığı mali desteğe de değinen Ossowski, "AB, bugüne kadar mülteci desteği kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 12 milyar euro taahhüt etti. Türkiye ise çok daha fazlasını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi" dedi.

Ossowski, "1,3 milyon Suriyeli mülteci temel ihtiyaçlar için destek aldı. 836 bin mülteci çocuk örgün eğitime erişim sağladı. 176 okul, 178 sağlık merkezi ve 2 büyük hastane inşa edildi ve Türk belediyelerine 500 milyon duronun üzerinde altyapı yatırımı yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye yıllardır dünyadaki en büyük mülteci nüfusunu ağırlıyor"

Ossowski, iş birliğinin sadece rakamlardan ibaret olmadığını belirterek, "Bu, dayanışmanın somutlaştığı en net örneklerden biri. Türkiye yıllardır dünyadaki en büyük mülteci nüfusunu ağırlıyor. AB'nin çabaları, Türkiye'nin liderliği ve cömertliği olmadan mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın AB temsilcisi olacak

Ossowski, konuşmasının sonunda yeni görevine ilişkin de bilgi verdi. Türkiye'den ayrılarak Brüksel'de Almanya'nın AB nezdindeki Daimi Temsilcisi görevini üstleneceğini açıklayan Ossowski, "Bu çağrıya kayıtsız kalamazdım. Avrupa'nın dayanışmasını ve savunmasını güçlendireceğimiz bir döneme giriyoruz" dedi.

Türkiye'de geçirdiği bir yılı "çok değerli bir tecrübe" olarak nitelendiren Ossowski, konuşmasını Türkçe bir şiirle bitirdi. Özdemir Asaf'ın "Sen bana bakma, ben senin baktığın yerde olurum" dizeleri ile konuşmasını sonlandıran Ossowski, AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - ANKARA