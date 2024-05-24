AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye IPARD performansı açısından öncü - Son Dakika
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Politika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye IPARD performansı açısından öncü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye IPARD performansı açısından öncü

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin IPARD performansı açısından diğer aday ülkelere göre öncü olduğunu söyledi. Meyer-Landrut, IPARD III programının tarımda üretimin Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesini amaçladığını belirtti. Ayrıca depremden etkilenen illere daha fazla fon ayrılacağını ifade etti.

24.05.2024 15:20
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin IPARD performansı açısından diğer aday ülkelere göre öncü olduğunu söyledi.

Nikolaus Meyer Landrut, Adana'da bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Burada konuşan Büyükelçi Landrut, IPARD III ile yeni bir dönem başladığına dikkati çekerek, "Yeşil Mutabakat kapsamında bir çalışmanın hayata geçirilmiş olmasının IPARD III programını diğerlerinden ayırdığının altını çizerek, "Tarım ve gıda sektörünün performansını artırırken çevre dostu bir enerji üretim yöntemlerinin kullanılması hedefleniyor" dedi.

Program ile tarımda üretimin Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesinin amaçlandığını anlatan Meyer-Landrut, daha sonra şunları söyledi:

"Programla rekabet ve istihdam arttırılabilsin, özellikle amaçlananlar bunlar. Bu program kapsamında hayata geçirilen projelerde 100 bin kadar istihdamın oluşturulduğunu ve kurulan tarımsal işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada standartların artması ürün kalitesinin arttırılması temel amaç. Bizim kilit değerlendirmemiz şu şekilde; Türkiye IPARD performansı açısından diğer aday ülkelerle karşılaştırıldığında öncü ülke. Türkiye'de performans gayet iyi, büyük bir tarım sektörü var. Dolayısıyla biz yaptığımız işbirliğinden memnununuz. Avrupa'nın katkısının biraz daha takdir edildiği, görünür hale geldiği anlar olsun istemiyoruz değil. Ama gayet iyi bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz."

"Depremden etkilenen illere daha fazla fon ayrılacak gibi görünüyor"

Meyer-Landrut, programın Türkiye tarafından uygulandığını belirterek, "Bu programları hangi ilde daha fazla hangisinde daha az uygulayacak bu tercih tamamen Türk mercilerine kalmış. Tabii ki biz bu fonların deprem bölgesindeki toparlanma çalışmaları için kullanılmasını savunuyoruz. Deprem bölgesine giden IPARD fonlarının biraz daha fazla olacağını bekliyoruz. Sanırım depremden etkilenen iller Türkiye'deki tarım sektörünün yüzde 14'ünü karşılıyor. Depremden etkilenen illere daha fazla fon ayrılacak gibi görünüyor. Hasar tespiti bulgularına baktığımızda görüyoruz ki depremden etkilenen bölgelerde tarım altyapısı da ciddi etkilenmiş durumda. Dolayısıyla öncelikli alanlar arasında tarımsal altyapısının da olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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