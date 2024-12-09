AB, Ukrayna'ya 4,1 milyar euro destek onayladı - Son Dakika
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Politika

AB, Ukrayna'ya 4,1 milyar euro destek onayladı

Avrupa Konseyi, AB ülkelerinin Ukrayna'ya 4,1 milyar euroluk mali desteğini onayladı.

09.12.2024 17:44
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Avrupa Konseyi, AB üyesi ülkelerin Ukrayna'ya 4,1 milyar euroluk mali desteği onayladıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya 4,1 milyar euroluk mali desteği onaylandı. Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan açıklamada, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk destek paketi çerçevesinde tahsis edilecek fonun, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarı ile kamu yönetiminin işleyişini desteklemek amacıyla kullanılacağı ifade edildi. Açıklamada, "Bugün kabul edilen kararda, Konsey, Ukrayna Planı'nda öngörülen gerekli şartlar ve reformların yerine getirildiği sonucuna vararak, fonların Ukrayna Mali Destek Paketi üzerinden aktarılacağını belirtti. Konsey ayrıca, Ukrayna'nın içinde bulunduğu zorlu mali durum göz önüne alınarak, paranın olabildiğince kısa sürede tahsis edilmesinin önemini vurguladı" denildi.

AB'nin Ukrayna'ya mali destek paketi, Ukrayna'nın 2022 yılı şubat ayında Rusya tarafından saldırıya uğraması ve ekonomisinin çökmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma ile uygulamaya girmişti.

1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe giren destek paketi, Ukrayna'nın 2027 yılına kadar AB'den 50 milyar euro hibe ve kredi almasını öngörüyor. Bu hibe ve krediler, Ukrayna'nın çeşitli reformlar gerçekleştirmesi şartına bağlanıyor ve Ukrayna'nın ilerlemesi takip edilerek belirli aralıklarla ülkeye tahsis ediliyor.

Avrupa Konseyi, mayıs ayında ülkenin Ukrayna Planı'nda öngörülen şartları yerine getirerek ilerleme kaydettiğine hükmetmiş ve 4,2 milyar euroluk ilk fon desteği dilimi ağustos ayında tahsis edilmişti.

Avrupa Birliği ve Ukrayna, bu ayın başında ayrı bir destek paketi çerçevesinde G7 taahhüdü kapsamında Ukrayna'ya Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödenecek 35 milyar euro tutarında kredi anlaşmasına da imza atmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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