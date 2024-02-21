AB Ülkeleri, Rusya'ya Yeni Yaptırım Paketi Üzerinde Anlaştı - Son Dakika
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Politika

AB Ülkeleri, Rusya'ya Yeni Yaptırım Paketi Üzerinde Anlaştı

AB Ülkeleri, Rusya\'ya Yeni Yaptırım Paketi Üzerinde Anlaştı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmaya vardı. AB tarafından onaylanan en geniş kapsamlı paketlerden biri olan yeni paket, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıl dönümü olan 24 Şubat'ta resmi olarak onaylanacak. Pakette 200'e yakın kuruluş ve kişi yer alacak.

21.02.2024 13:49
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketinde prensipte anlaştı.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, AB ülkelerinin büyükelçilerinin Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmaya vardığı duyuruldu. Söz konusu paketin AB tarafından onaylanan en geniş kapsamlı paketlerden biri olacağı vurgulandı. Paketin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıl dönümüne denk gelen 24 Şubat'ta resmi olarak onaylanacağı belirtildi.

Yeni pakette yaptırım listesine 200'e yakın kuruluş ve kişinin ekleneceği öğrenildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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