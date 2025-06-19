AB üyesi 9 ülkeden 'Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete son son verilmesi' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) üyesi; Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç dışişleri bakanları ortak bir mektup kaleme aldı.

"BATI ŞERİA'DAKİ YASA DIŞI İSRAİL YERLEŞİMLERİYLE TİCARETE SON VERİLMESİ" ÇAĞRISI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben yazılan mektupta AB Komisyonu, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti durdurmaya yönelik bir formül hazırlamaya davet edildi.

'İŞGAL' VURGUSU

AB ülkelerinin dışişleri bakanları mektupta, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024 yılı temmuz ayındaki tavsiye kararına değinerek, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ve oradaki yerleşimlerin yasa dışı olduğuna vurgu yaptı.

MAHKEME KARARINA DEĞİNİLDİ

Devletlerin bu işgalin sürdürülmesine katkı sağlayan ticaret ve yatırım ilişkilerinden kaçınmaları gerektiğini ifade eden mahkeme kararına değinen bakanlar, "Yasa dışı yerleşimlerle mal ve hizmet ticaretinin etkili bir biçimde nasıl sona erdirileceğine dair bir öneri sunulduğunu göremedik" ifadelerini kullandı. Mektupta, "Mahkeme tarafından belirlenen yükümlülüklere AB düzeyinde uyum sağlanması için AB Komisyonu tarafından somut tedbir önerileri geliştirilmesi gerekiyor" denildi.

AB, İSRAİL'İN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ve İsrail, toplam ticaretinin yaklaşık üçte birini AB ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl AB ile İsrail arasındaki ticaret hacmi, 42,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Diğer yandan, bunun ne kadarının İsrail yerleşimleri ile olduğu bilinmiyor.