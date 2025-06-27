AB Zirvesi'nde Gazze ve Ukrayna vurgusu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, " Gazze'deki insani durumun dehşet verici ve katılanılamaz olduğunu göz ardı edemeyiz. Gazze'ye insani yardım, derhal, engelsiz, hızlı ve geniş çaplı bir şekilde ulaşmalıdır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Konseyi Dönem Başkanı Polonya'nın Başbakanı Donald Tusk, Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen AB Zirvesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk söz alan isim olan AB Konseyi Başkanı Costa, bugünkü zirvede AB'nin küresel sahnede güçlü bir konuma erişmesi için neler yapılabileceğine odaklandıklarını söyledi.

Lahey'deki NATO Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleşen AB Zirvesi'nde birlik üyesi devletlerin savunma harcamalarını nasıl daha verimli hale getirebileceklerini tartıştıklarını ifade eden Costa, "Her üye devletin aynı askeri yetenekleri üretmesine gerek yok. Savunmaya yönelik tüm yatırımlarımızı 27 ile çarpmamıza gerek yok. İhtiyacımız olan şey verimlilik ve adil yük paylaşımıdır. İhtiyacımız olan, ortak bir Avrupa savunma sistemi inşa etmektir" dedi.

Avrupa'nın ortak bir savunma inşa etme hedefine ulaşmak için çeşitli araçlar üzerinde çalıştığını vurgulayan Costa, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'nın güvenliği ile bağlantılı olduğunu ve bu nedenle Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için baskı yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

"Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecini hızlandırma zamanı"

Costa, "Bu konudaki hedefimiz nettir ve değişmemiştir. Komisyon'un değerlendirmesi açıktır. Ukrayna, olağanüstü zorluklara rağmen reformları etkileyici bir hızla gerçekleştirmektedir. Artık, Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecini hızlandırmanın ve bu yöndeki çalışmaları yoğunlaştırmanın zamanı gelmiştir" dedi. Rusya'ya yönelik baskının da devam ettiğini söyleyen Costa, Rusya'ya yönelik yeni ve güçlü bir yaptırım paketinin de hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarında Costa, "Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın sağlanması için Gazze'de kalıcı çözüm şarttır. Gazze'deki insani durum felaket boyutunda ve insan hakları ihlal ediliyor. İsrail'in Ortaklık Anlaşmamıza uyumuna ilişkin yapılan inceleme, bu durumun kabul edilemez olduğunu ortaya koymuştur. Sonraki adımlar, dışişleri bakanlarımız tarafından tartışılacak. Bu arada, İsrail ile açık ve dürüst bir diyaloğa girerek bu krizden çıkmanın ve sahadaki durumu değiştirmenin yollarını aramalıyız" dedi.

Von der Leyen: "Gazze'deki insani durum, dehşet verici ve katlanılamaz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Brüksel'deki AB Zirvesinin, Kanada'daki G7 Zirvesi ve Hollanda'daki NATO Zirvesi'nden sonra, önemli politik ve ekonomik gelişmelerin ardından yapıldığına dikkat çekti.

Zirvede öncelikle Avrupa'nın savunmasının ele alındığını vurgulayan Von der Leyen, savunmaya ilişkin konuları, Orta Doğu'daki durumu ve AB'nin rekabetçiliğine ilişkin konuları ele aldıklarını ifade etti. AB'nin İsrail ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Von der Leyen, "Bu ateşkes, tüm taraflarca eksiksiz bir şekilde uygulanmalı. Bölgede istikrarın yeniden tesisi, buna bağlı. Aynı zamanda, İran'ın ciddi ve güvenilir bir diplomasi sürecine geri dönmeye hazır olup olmamasına bağlı" dedi.

Von der Leyen, "Gazze'deki insani durumun dehşet verici ve katlanılamaz olduğunu göz ardı edemeyiz. Gazze'ye insani yardım, derhal, engelsiz, hızlı ve geniş çaplı bir şekilde ulaşmalıdır" diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in zirveye video konferans yoluyla katıldığını ifade eden Von der Leyen, "Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve siyasi olmak üzere her alanda finansal desteğimizi sürdürme konusunda hemfikiriz" dedi.

Rusya'yı müzakerelere zorlamak üzere bu ülkeye yönelik baskının süreceğini de belirten Von der Leyen, "18'inci yaptırım paketimiz, bu amacı taşımaktadır. Kısa süre içinde bu paket üzerinde uzlaşmaya varabileceğimiz bir konumda olmamız gerekiyor" dedi.

Ukrayna ile AB'ye üyelik müzakerelerin ilk faslının açılması çağrısı

Ukrayna'nın AB'ye üyelik yolculuğunu da desteklediklerini söyleyen Von der Leyen, "Ukrayna, yoğun bombardıman altında reformdan reforma koşuyor. Bu gerçekten etkileyici. Bu nedenle komisyon, müzakere sürecinin ilk faslının açılmasını savunuyor. Ukrayna üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra bizde. Katılım süreci liyakata dayalıdır ve Ukrayna buna layık" diye konuştu.

"ABD ile tüm seçenekler masada"

ABD ile ticaret anlaşması konusuna da değinen Von der Leyen, "Başkan Trump ile G7 Zirvesi'nde iyi bir görüşme gerçekleştirdik ve o dönemde açık bir hedef doğrultusunda çalışmaları hızlandırma ve 9 Temmuz'dan önce bir anlaşmaya varma konusunda mutabık kalmıştık. Bugün, ABD'den müzakerelere devam etmek üzere son belgeyi aldık. Şu anda bu belgeyi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla mesajımız net: Anlaşmaya hazırız. Aynı zamanda, tatmin edici bir neticeye ulaşılmaması ihtimaline karşı da hazırlık yapıyoruz. Bu nedenle bir karşılıklı-denge listesi üzerinde istişarelerde bulunduk ve gerekli olması halinde Avrupa'nın çıkarlarını savunacağız. Kısacası, halen tüm seçenekler masada" diye konuştu.

Costa: "Gazze'deki insani durum tamamıyla kabul edilemez"

Basın toplantısının soru cevap kısmında AB liderlerinin İsrail konusundaki tutumlarına ilişkin bir soru alan AB Konseyi Başkanı Costa, "İsrail bir dost ve dostlara karşı açık, dürüst ve net olmanız gerekir. Aramızda bir ortaklık anlaşması var ve bu anlaşmanın 2'nci maddesi uyarınca, her iki tarafın da bazı değerleri saygı göstermesi gerekiyor. TV'de izlediklerimizi, basında okuduklarımızı kimse görmezden gelemez. Gazze'deki insani durum tamamıyla kabul edilemez" dedi. İsrail'in Gazze'de insan haklarını sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ortaya koyan AB raporuna dikkat çeken Costa, "İsrail, derhal ateşkesi kabul etmeli, insani yardıma yönelik engelleri kaldırmalı, Gazze'de insan haklarına tam saygı göstermeli ve Batı Şeria'daki yasa dışı yeni yerleşimlere son vermelidir" diye konuştu.

Von der Leyen: "Gazze'ye yardım akışı yeterli değil"

AB Komisyonu Von der Leyen ise Gazze'ye AB tarafından sağlanan yardımların miktarına ilişkin bir soruya cevap vererek, "AB, Gazze'ye insani yardım sağlayan en büyük aktör konumunda. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) en büyük desteği veren de Filistin Yönetimi'ne yapılan yardımlara en büyük katkıyı sağlayan taraf da biziz" ifadelerini kullandı. Fakat insani yardımların Gazze'ye ulaştırılamadığını ifade eden Von der Leyen, "Elimizdeki tüm rapor ve görüntüler, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ulaşmadığını açıkça gösteriyor. Yardım akışı yeterli değil" dedi. - BRÜKSEL