AB Zirvesi'nde Gazze ve Ukrayna vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AB Zirvesi'nde Gazze ve Ukrayna vurgusu

27.06.2025 03:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ursula von der Leyen, Gazze'deki insani durumu ve Ukrayna'nın AB üyelik sürecini ele aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, " Gazze'deki insani durumun dehşet verici ve katılanılamaz olduğunu göz ardı edemeyiz. Gazze'ye insani yardım, derhal, engelsiz, hızlı ve geniş çaplı bir şekilde ulaşmalıdır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Konseyi Dönem Başkanı Polonya'nın Başbakanı Donald Tusk, Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen AB Zirvesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk söz alan isim olan AB Konseyi Başkanı Costa, bugünkü zirvede AB'nin küresel sahnede güçlü bir konuma erişmesi için neler yapılabileceğine odaklandıklarını söyledi.

Lahey'deki NATO Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleşen AB Zirvesi'nde birlik üyesi devletlerin savunma harcamalarını nasıl daha verimli hale getirebileceklerini tartıştıklarını ifade eden Costa, "Her üye devletin aynı askeri yetenekleri üretmesine gerek yok. Savunmaya yönelik tüm yatırımlarımızı 27 ile çarpmamıza gerek yok. İhtiyacımız olan şey verimlilik ve adil yük paylaşımıdır. İhtiyacımız olan, ortak bir Avrupa savunma sistemi inşa etmektir" dedi.

Avrupa'nın ortak bir savunma inşa etme hedefine ulaşmak için çeşitli araçlar üzerinde çalıştığını vurgulayan Costa, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'nın güvenliği ile bağlantılı olduğunu ve bu nedenle Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için baskı yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

"Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecini hızlandırma zamanı"

Costa, "Bu konudaki hedefimiz nettir ve değişmemiştir. Komisyon'un değerlendirmesi açıktır. Ukrayna, olağanüstü zorluklara rağmen reformları etkileyici bir hızla gerçekleştirmektedir. Artık, Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecini hızlandırmanın ve bu yöndeki çalışmaları yoğunlaştırmanın zamanı gelmiştir" dedi. Rusya'ya yönelik baskının da devam ettiğini söyleyen Costa, Rusya'ya yönelik yeni ve güçlü bir yaptırım paketinin de hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarında Costa, "Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın sağlanması için Gazze'de kalıcı çözüm şarttır. Gazze'deki insani durum felaket boyutunda ve insan hakları ihlal ediliyor. İsrail'in Ortaklık Anlaşmamıza uyumuna ilişkin yapılan inceleme, bu durumun kabul edilemez olduğunu ortaya koymuştur. Sonraki adımlar, dışişleri bakanlarımız tarafından tartışılacak. Bu arada, İsrail ile açık ve dürüst bir diyaloğa girerek bu krizden çıkmanın ve sahadaki durumu değiştirmenin yollarını aramalıyız" dedi.

Von der Leyen: "Gazze'deki insani durum, dehşet verici ve katlanılamaz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Brüksel'deki AB Zirvesinin, Kanada'daki G7 Zirvesi ve Hollanda'daki NATO Zirvesi'nden sonra, önemli politik ve ekonomik gelişmelerin ardından yapıldığına dikkat çekti.

Zirvede öncelikle Avrupa'nın savunmasının ele alındığını vurgulayan Von der Leyen, savunmaya ilişkin konuları, Orta Doğu'daki durumu ve AB'nin rekabetçiliğine ilişkin konuları ele aldıklarını ifade etti. AB'nin İsrail ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Von der Leyen, "Bu ateşkes, tüm taraflarca eksiksiz bir şekilde uygulanmalı. Bölgede istikrarın yeniden tesisi, buna bağlı. Aynı zamanda, İran'ın ciddi ve güvenilir bir diplomasi sürecine geri dönmeye hazır olup olmamasına bağlı" dedi.

Von der Leyen, "Gazze'deki insani durumun dehşet verici ve katlanılamaz olduğunu göz ardı edemeyiz. Gazze'ye insani yardım, derhal, engelsiz, hızlı ve geniş çaplı bir şekilde ulaşmalıdır" diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in zirveye video konferans yoluyla katıldığını ifade eden Von der Leyen, "Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve siyasi olmak üzere her alanda finansal desteğimizi sürdürme konusunda hemfikiriz" dedi.

Rusya'yı müzakerelere zorlamak üzere bu ülkeye yönelik baskının süreceğini de belirten Von der Leyen, "18'inci yaptırım paketimiz, bu amacı taşımaktadır. Kısa süre içinde bu paket üzerinde uzlaşmaya varabileceğimiz bir konumda olmamız gerekiyor" dedi.

Ukrayna ile AB'ye üyelik müzakerelerin ilk faslının açılması çağrısı

Ukrayna'nın AB'ye üyelik yolculuğunu da desteklediklerini söyleyen Von der Leyen, "Ukrayna, yoğun bombardıman altında reformdan reforma koşuyor. Bu gerçekten etkileyici. Bu nedenle komisyon, müzakere sürecinin ilk faslının açılmasını savunuyor. Ukrayna üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra bizde. Katılım süreci liyakata dayalıdır ve Ukrayna buna layık" diye konuştu.

"ABD ile tüm seçenekler masada"

ABD ile ticaret anlaşması konusuna da değinen Von der Leyen, "Başkan Trump ile G7 Zirvesi'nde iyi bir görüşme gerçekleştirdik ve o dönemde açık bir hedef doğrultusunda çalışmaları hızlandırma ve 9 Temmuz'dan önce bir anlaşmaya varma konusunda mutabık kalmıştık. Bugün, ABD'den müzakerelere devam etmek üzere son belgeyi aldık. Şu anda bu belgeyi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla mesajımız net: Anlaşmaya hazırız. Aynı zamanda, tatmin edici bir neticeye ulaşılmaması ihtimaline karşı da hazırlık yapıyoruz. Bu nedenle bir karşılıklı-denge listesi üzerinde istişarelerde bulunduk ve gerekli olması halinde Avrupa'nın çıkarlarını savunacağız. Kısacası, halen tüm seçenekler masada" diye konuştu.

Costa: "Gazze'deki insani durum tamamıyla kabul edilemez"

Basın toplantısının soru cevap kısmında AB liderlerinin İsrail konusundaki tutumlarına ilişkin bir soru alan AB Konseyi Başkanı Costa, "İsrail bir dost ve dostlara karşı açık, dürüst ve net olmanız gerekir. Aramızda bir ortaklık anlaşması var ve bu anlaşmanın 2'nci maddesi uyarınca, her iki tarafın da bazı değerleri saygı göstermesi gerekiyor. TV'de izlediklerimizi, basında okuduklarımızı kimse görmezden gelemez. Gazze'deki insani durum tamamıyla kabul edilemez" dedi. İsrail'in Gazze'de insan haklarını sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ortaya koyan AB raporuna dikkat çeken Costa, "İsrail, derhal ateşkesi kabul etmeli, insani yardıma yönelik engelleri kaldırmalı, Gazze'de insan haklarına tam saygı göstermeli ve Batı Şeria'daki yasa dışı yeni yerleşimlere son vermelidir" diye konuştu.

Von der Leyen: "Gazze'ye yardım akışı yeterli değil"

AB Komisyonu Von der Leyen ise Gazze'ye AB tarafından sağlanan yardımların miktarına ilişkin bir soruya cevap vererek, "AB, Gazze'ye insani yardım sağlayan en büyük aktör konumunda. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) en büyük desteği veren de Filistin Yönetimi'ne yapılan yardımlara en büyük katkıyı sağlayan taraf da biziz" ifadelerini kullandı. Fakat insani yardımların Gazze'ye ulaştırılamadığını ifade eden Von der Leyen, "Elimizdeki tüm rapor ve görüntüler, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ulaşmadığını açıkça gösteriyor. Yardım akışı yeterli değil" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Ursula von der Leyen, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Zirvesi'nde Gazze ve Ukrayna vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku Evine aldığı kadından şikayetçi oldu Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku! Evine aldığı kadından şikayetçi oldu
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim 4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım 5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü 18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
Rakam bile belli oldu 25 yaşındaki yıldız Süper Lig’e geri dönüyor Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: CHP’nin DNA’sıyla oynanıyor Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor
İstanbul Valiliği’nden “gürültü“ uyarısı İdari para cezası geliyor İstanbul Valiliği'nden "gürültü" uyarısı! İdari para cezası geliyor

22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
21:09
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
20:15
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
10:28
Anlaşma tamam gibi Ronaldo’ya Türk antrenör
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
10:23
Euroda 4 yıl sonra bir ilk Rekor üstüne rekor kırdı
Euroda 4 yıl sonra bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı
10:17
Parayı koyacak yer bulamayacak Okan Buruk’a dev sözleşme
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
10:10
İzmir’de orman yangını 2’nci günde kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı
10:01
Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
10:00
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak Termometrelerde sert düşüş
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş
09:55
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
09:44
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 04:39:24. #7.11#
SON DAKİKA: AB Zirvesi'nde Gazze ve Ukrayna vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.