Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş\'tan 19 Mayıs Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Yavaş, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı günün 105. yıl dönümünü kutladığını belirtti. Ayrıca, gençliğin önemine vurgu yaparak, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade etti ve tüm gençlerin bayramını kutladı.

18.05.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mesajında, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık idealleri etrafında birleştiği, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Bu özel günde geçmişimizin değerini anıyor, geleceğe olan umudumuzu yeniden yeşertiyoruz. 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düsturuyla daima gençlerimizin yanındayız. Bizim de bütün ümidimiz, umudumuz, güvencemiz Türk gençliğindedir. Aydınlık yarınları ülkemize en başta gençlerimiz getirecektir. Bu vesileyle tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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