Politika

ABB Başkanı Yavaş: " Türkiye'de ilk defa görme engelliler müzesini yakında hayata geçireceğiz"

Yavaş, "Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi" ile "Engelliler Hizmet Birimleri"nin açılışını gerçekleştirdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Türkiye'de ilk defa görme engelliler müzesini hayata geçireceğiz. Yaklaşık bin metrekarelik bir salon üzerinde inşaatımız devam ediyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çankaya'nın Öveçler semtindeki "Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi" ile "Engelliler Hizmet Birimleri"nin açılışını gerçekleştirdi.

"Hep birlikte bir dayanışma örneği veriyoruz"

ABB Başkanı Yavaş, programda yaptığı konuşmada, açılışı yapılan merkezin toplumsal dayanışma açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece bir merkezin açılışını yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda toplum olarak hep birlikte bir dayanışma örneği veriyoruz. Engelli bireylerin daha mutlu daha özgür, daha güçlü bir yaşam sürdürebilmesi için bir umut kapısını hep birlikte tekrar aralıyoruz" ifadesini kullandı.

"Onların karşılaştığı zorlukları kaldırmak hepimizin sorumluluğudur"

Şehirler için yollar ve binaların önemli olmadığını söyleyen Yavaş, önemli olanın şehirde yaşayan insanların mutluluğu olduğunu dile getirdi. Açılışı yapılan "Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi"nin Ankara'yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceğini bildiren Yavaş, "Bugün Ankara'mızın eşit, kapsayıcı ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek yolundan anlamlı bir adım atıyoruz. Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak yalnızca onların değil, hepimizin hayatını zenginleştiriyor. Onların karşılaştığı zorlukları kaldırmak için elimizden geleni yapmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Engelli bireylerimiz ve aileler için yeni fırsatlar oluşturmaya devam ediyoruz"

Engelli bireyler ve aileleri için yeni fırsatlar oluşturduklarını anlatan ABB Başkanı Yavaş, "Engelli bireylerimiz ve aileler için yeni fırsatlar oluşturmaya ve yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz engelsiz spor ve oyun merkezi ve mola evi bu çabalarımızın önemli bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

"Engelli bireylerimizin rahat bir nefes alabilecekleri bir yaşam alanıdır"

Engelli yaşam merkezinin sadece bir bina olmadığını, aynı zamanda bir yaşam alanı olduğuna dikkati çeken Yavaş, "Zihinsel engelliler merkezi ve engelsiz spor ve oyun merkezi sadece birer bina değil. Engelli bireylerimizin yeteneklerini geliştirebileceklerini, ailelerin rahat bir nefes alabilecekleri bir yaşam alanıdır. Burada sunulacak hizmetlerle çocuklarımızın Fiziksel zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak ailelerimize ise rehberlik desteği sunacağız" ifadesini kullandı.

"Ailelerimize nefes alacakları bir zaman dilimi sunacağız"

Merkezde engelli çocuklara sunulacak hizmetleri anlatan ABB Başkanı Yavaş, bu hizmetlerin sadece engelli bireylere olmadığını, ailelerinde sunulacak hizmetlerden yararlanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada sunulacak hizmetlerle çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak. Ailelerimize ise rehberlik desteği sunacağız. Merkezimizde sunulan bazı hizmetleri sizlere aktarmak istiyorum. Burada bir mola evimiz var. 3-6 yaş arası engelli çocuğu olan aileler için saatlik bakım hizmeti sunarak ailelerin ihtiyaç duyduğu zaman da destek sağlayacak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerimiz var. Ailelerimiz ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik bireysel ve grup destekleri sunulacak. Bunlar da çocuklarımızın fiziksel gelişimlerine destek olacak sosyokültürel alanlar var. Burada oyun odaları resim ve el sanatları atölyeleri, kütüphane sinema ve konferans salonu gibi alanlar çocuklarımızın becerilerini geliştirecek, onların sosyal hayatta bağlarını güçlendirecektir. Bunun yanı sıra engelsiz spor ve oyun merkezi sayesinde çocuklarımız özel olarak tasarlanmış spor ve oyun alanlarında hem eğlenecek hem de fiziksel sağlıklarını ve öz güvenlerini arttıracak. Ailelerine yönelik hizmetlerimiz de var. Saatlik bakım hizmetiyle ailelerimize nefes alacakları bir zaman dilimi sunacağız. Kişisel gelişim seminerleri ve eğitimler düzenleyeceğiz. Sosyal ve kültürel etkinliklerle ailelerimize yalnız olmadıklarını hissettirecek güçlü bir dayanışma ağıyla buluşturacağız."

"Türkiye'de ilk defa görme engelliler müzesini hayata geçireceğiz"

Türkiye'de ilk defa görme engelliler müzesini yakın zamanda hayata geçireceklerini aktaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz başka tür yani buranın dışında yaptığımız çalışmalardan da bazı bilgiler vermek istiyorum. Türkiye'de ilk defa görme engelliler müzesini hayata geçireceğiz. Yaklaşık bin metrekarelik bir salon üzerinde inşaatımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirecekleri diğer projelerden bahseden Yavaş, "Otizm yaşam merkezi kuruyoruz. Ergazi Otizm Yaşam Merkezi, 10 bin metrekarelik bir alanda 14 bin 200 metrekarelik inşaat alanıyla Başkentte otizimli çocuklarımız için eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getirmek üzere tasarlanmıştır, projesi hazır ihale çıkmak üzereyiz" diye konuştu.

Törenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi" ile "Engelliler Hizmet Birimi"ni gezdi.