ABB, Kızılay Güvenpark'taki Elektronik Panolar Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Politika

ABB, Kızılay Güvenpark'taki Elektronik Panolar Hakkında Açıklama Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Güvenpark'ta yer alan elektronik panoların geçici bir uygulama olduğunu ve yılbaşı kutlamaları için kurulduğunu açıkladı.

19.12.2024 19:58
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı basın yayın organlarında yer alan Kızılay Güvenpark'taki elektronik panolara hakkında açıklama yaptı.

ABB, bazı basın yayın organlarında yer alan Kızılay Güvenpark'taki panolar hakkında yaptığı açıklamada, "Kızılay Güvenpark'ta kurulan elektronik pano yalnızca geçici bir uygulamadır. Aynı zamanda da sökülüp takılabilir bir şekilde inşa edilmiş olup kalıcılığı söz konusu değildir. Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında, şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir" denildi.

Panoların yasal prosedürler çerçevesinde yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Süreç, yılbaşı atmosferine katkı sağlamak adına sınırlı bir süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Söz konusu panonun herhangi bir kalıcı proje kapsamında olmadığı ve ilgili yasal prosedürler çerçevesinde hareket edildiği konusunda tüm kamuoyunu bilgilendiririz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehir kültürünü ve tarihi değerleri koruma hassasiyetine sahip olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABB, Kızılay Güvenpark'taki Elektronik Panolar Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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