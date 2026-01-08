ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı - Son Dakika
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

08.01.2026 17:50  Güncelleme: 18:00
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük davasında, mahkeme 5 tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ucu mansura dokundu diye 8 21 Yanıtla
  • Narkoz null Narkoz null:
    154 milyonla kimbilir Angara için neler yapılırdı haram olsun 1 7 Yanıtla
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    aynı tepkiyi Melih Gökçek e verdin mi. jelibon bulundu diye sevinen başkanına 3 0
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    boş dava 5 0 Yanıtla
