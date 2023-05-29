ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Liderlerin, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

YENİ DÖNEMDE İŞBİRLİĞİ MESAJI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. ABD Başkanı Biden, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı."