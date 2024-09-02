Biden'dan Netanyahu'ya Eleştiri: 'Yeterince Çaba Göstermiyor' - Son Dakika
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Politika

Biden'dan Netanyahu'ya Eleştiri: 'Yeterince Çaba Göstermiyor'

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için nihai bir teklif sunacağını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehine anlaşması için yeterince çaba göstermediği konusunda Biden, 'Düşünmüyorum' ifadesini kullandı. İsrail'de, Gazze'de ölen 6 esirin ardından hükümet karşıtı protestolar artarken, Netanyahu'nun Hamas ile anlaşma yapma çabalarına yönelik tepkiler büyüyor.

02.09.2024 18:05
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ABD Başkanı Joe Biden Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada anlaşma için nihai bir teklif sunacağını belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile anlaşma yapmak için "yeterince çaba gösterdiğini düşünmediğini" söyledi.

İsrail Gazze Şeridi'nde ölü bulunan 6 esirin ardından hükümet karşıtı protestolara ev sahipliği yaparken, Hamas ile anlaşmaya yanaşmayan Netanyahu'ya öfke büyüyor. İsrail hükümetinin en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma için nihai bir teklif daha sunmaya yakın olduğunu söyledi. Netanyahu'nun bir rehine anlaşması sağlamak için yeterince çaba gösterdiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Biden "Düşünmüyorum" cevabı verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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