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ABD Başkanı Biden: Netanyahu'ya iki devletli çözümün nihai cevap olduğunu ilettim - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: Netanyahu'ya iki devletli çözümün nihai cevap olduğunu ilettim

16.11.2023 09:30

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'ye resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da basın toplantısı düzenledi. Biden, Filistin meselesinde iki devletli çözümün "nihai cevap" olduğu düşüncesini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'ye resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da basın toplantısı düzenledi. Biden, Filistin meselesinde iki devletli çözümün "nihai cevap" olduğu düşüncesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ALTINI ÇİZDİ

Biden, ABD'ye resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da basın toplantısı düzenledi. Filistin meselesinde nihai cevabın iki devletli çözüm olduğunu İsraillilere, Netanyahu'ya ve kabinesine ilettiğini belirten Biden, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğini kaydetti.

SALDIRILAR NE ZAMAN DURACAK?

Biden, "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Ne zaman duracak? Bence Hamas artık İsraillileri öldürme, taciz etme ve onlara korkunç şeyler yapma kapasitesine sahip olmadığında duracak." şeklinde konuştu. ABD Başkanı, esirler için her şeyi yapacaklarına ancak bunun ABD askerlerini bölgeye göndermek anlamına gelmediğine de dikkati çekti.

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya iki devletli çözümün nihai cevap olduğunu iletti
Biden - Netanyahu

İŞGALDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

CAN KAYBI 11 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü. Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden: Netanyahu'ya iki devletli çözümün nihai cevap olduğunu ilettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: Netanyahu'ya iki devletli çözümün nihai cevap olduğunu ilettim - Son Dakika
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