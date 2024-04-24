ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi

Politika

Bu fotoğrafta resepsiyona katılıp çaya davet edilmeyen tek bir parti lideri var

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. 1915 olaylarını bir kez daha "soykırım" olarak nitelendiren Biden, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini de kullandı.

Biden'ın açıklamasında "Bugün, Meds Yeghern (Büyük Felaket), Ermeni soykırımı sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmayacağımıza yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz. Zulüm, 24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkililerinin Konstantinopolis'teki Ermeni aydınlarını ve cemaat liderlerini tutuklamasıyla başladı. Sonraki yıllarda 1.5 milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi ya da ölüme götürüldü, aileleri sonsuza dek parçalandı ve nesiller sonsuza kadar değişti. Bu trajedinin yasını tutarken aynı zamanda Ermeni halkının direncini de onurlandırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Biden, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "İnsanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden birini yaşadıktan sonra hayatta kalanlar, dünyamız için daha iyi bir gelecek kurmaya başladı. Cesaret ve bağlılıkla hayatlarını yeniden inşa ettiler. Kültürlerini korudular. Bizimki de dahil olmak üzere dünya çapındaki ulusların yapısını güçlendirdiler ve 109 yıl önce bugün başlayan kitlesel zulmün bir daha tekrarlanmaması için hikayelerini anlattılar. Bu bizim kutsal taahhüdümüz olmaya devam ediyor. ABD, bugün ve her gün insan haklarını savunmaya ve hoşgörüsüzlüğe karşı sesini yükseltmeye devam edecek. Nefreti ve dehşeti umutla ve iyilikle karşılamaya devam edeceğiz. Onurlu, güvenli ve saygıyla yaşayabileceği bir gelecek arayan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz."

GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ "SOYKIRIM" DEDİ

Öte yandan Biden, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yaptığı açıklamalarda da 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmişti.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ: ÖNYARGILI VE TARAFGİR AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin bazı yetkililerce yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz."