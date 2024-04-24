ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi

Geniş Video İzle

1915'te yaşanan Ermeni Tehciri'ni daha önce "soykırım" olarak ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha "soykırım" ifadesini kullandı. Biden, açıklamasında "Büyük Felaket" nitelemesine de yer verirken Ermeni halkının direncini onurlandırdıklarını söyledi. Türkiye'dense bu açıklamalara karşı "Uluslararası hukuka aykırı" tepkisi geldi.

24.04.2024 16:22  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. 1915 olaylarını bir kez daha "soykırım" olarak nitelendiren Biden, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini de kullandı.

Biden'ın açıklamasında "Bugün, Meds Yeghern (Büyük Felaket), Ermeni soykırımı sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmayacağımıza yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz. Zulüm, 24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkililerinin Konstantinopolis'teki Ermeni aydınlarını ve cemaat liderlerini tutuklamasıyla başladı. Sonraki yıllarda 1.5 milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi ya da ölüme götürüldü, aileleri sonsuza dek parçalandı ve nesiller sonsuza kadar değişti. Bu trajedinin yasını tutarken aynı zamanda Ermeni halkının direncini de onurlandırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Biden, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "İnsanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden birini yaşadıktan sonra hayatta kalanlar, dünyamız için daha iyi bir gelecek kurmaya başladı. Cesaret ve bağlılıkla hayatlarını yeniden inşa ettiler. Kültürlerini korudular. Bizimki de dahil olmak üzere dünya çapındaki ulusların yapısını güçlendirdiler ve 109 yıl önce bugün başlayan kitlesel zulmün bir daha tekrarlanmaması için hikayelerini anlattılar. Bu bizim kutsal taahhüdümüz olmaya devam ediyor. ABD, bugün ve her gün insan haklarını savunmaya ve hoşgörüsüzlüğe karşı sesini yükseltmeye devam edecek. Nefreti ve dehşeti umutla ve iyilikle karşılamaya devam edeceğiz. Onurlu, güvenli ve saygıyla yaşayabileceği bir gelecek arayan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz."

GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ "SOYKIRIM" DEDİ

Öte yandan Biden, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yaptığı açıklamalarda da 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmişti.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ: ÖNYARGILI VE TARAFGİR AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin bazı yetkililerce yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz."

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
Kaynak: İHA

Joe Biden, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Berkay İşçi: SOYKIRIMIN ALASINI KEŞFETTİKLERİ AMERİKA KITASINDA YAPTILAR VİETNAM’DA IRAK’TA Kİ İNSANLARA YAPTILAR ŞİMDİ DE İSRAİL’İN YAPTIKLARINA DESTEK VEREREK BİNLERCE İNSANIN ÖLÜMÜNE SES ÇIKARMIYORLAR. SÖZDE NATO MÜTTEFİKİMİZ AYI’DAN POST AMERİKA’DAN DOST OLMAZ. HER ŞEYİN BİR SONU VAR BU DÜZEN BÖYLE GİTMEYECEK 19 2 Yanıtla
  • ALİÇO null: çok da dıngırımızdaydı 8 0 Yanıtla
  • ALİÇO null: bunun robotu mu söylemiş bunu 2 1 Yanıtla
  • Onur coban: Çokta tın.. 1 0 Yanıtla

17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 17:35:23. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement