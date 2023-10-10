 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Belgeler Nedeniyle Sorgulandı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Belgeler Nedeniyle Sorgulandı

Son Güncelleme: 10.10.2023 09:31

ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde başkan yardımcısı olduğu dönemden kalma gizli belgeler bulunması sebebiyle özel yetkili savcı Robert Hur tarafından sorgulandığı bildirildi. Biden, soruşturmanın düzgün bir şekilde ilerlemesi için işbirliği yaptığını ve gizli belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, evinde ve ofisinde başkan yardımcısı olduğu dönemden kalma gizli belgeler bulunması sebebiyle özel yetkili savcı Robert Hur tarafından sorgulandığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın özel yetkili savcı Robert Hur tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pazar ve pazartesi olmak üzere iki gün boyunca Beyaz Saray'da "gönüllü olarak sorguya katıldığı" belirtildi.

Beyaz Saray ve Biden'ın soruşturmanın düzgün bir şekilde ilerlemesi için işbirliği yaptığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın şeffaflığını ve bütünlüğünü korumak için gerekli bilgi güncellemelerinin yapıldığı vurgulandı.

Biden'ın ofisi ve evinden çıkan gizli belgeler

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Başkan'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı döneminden kalan "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta da Başkan'ın Delaware'deki evinin garajında yeni "gizli belgeler" daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek belgelerin içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Biden'ın Rehoboth Beach'teki yazlık evi de aranmış ancak gizli belge bulunamamıştı.

Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de eski Başkan Donald Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış ve Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.

Kendi evi ve ofisinden gizli belgeler çıkınca Kongredeki Cumhuriyetçiler, Biden'a yüklenmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Belgeler Nedeniyle Sorgulandı - Son Dakika


Son Dakika
11:42 Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti
11:35 İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek
11:26 Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: Sultangazi'yi borçsuz ayağa kaldırdık
11:25 Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu
11:22 İsrail bölgede katliam yapıyor! Kızının cansız bedenini kucağına alan babanın dudaklarından tek cümle döküldü
11:20 Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaştı
11:19 Tebessümü dünyada yankı uyandırmıştı! Operasyonda rehin alınan İsrailli yaşlı kadın kurtarıldı
11:18 Çeçen lider Kadirov: Düzeni sağlamak için ordumu Filistin'e gönderebilirim
10:51 Kimler yararlanabilecek, ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye 5 bin TL ikramiyesinin ayrıntıları
10:47 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 12:11:45. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Belgeler Nedeniyle Sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement