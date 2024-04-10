ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Fumio Kishida Beyaz Saray\'da buluştu

Politika

ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Kishida, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. İkili, daha sonra ikili görüşmeye geçti. Biden, karşılama töreninde yaptığı açıklamada, Kishida'nın Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgaline karşı hızlı ve cesur muhalefetini ve Güney Kore ile ilişkileri geliştirmesini överek, "Bizimki gerçekten küresel bir ortaklık. Bunun için Sayın Başbakan Kishida, size teşekkür ediyorum. Şimdi iki ülke daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir savunma ortaklığı ve güçlü bir Hint-Pasifik inşa ediyor" dedi.

Kishida ise yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın yakınındaki yer alan kiraz ağaçlarının "Japonya ve ABD arasındaki dostluğun bir sembolü" olduğunu belirterek, "Küresel bir ortak olarak Japonya, ABD'li dostlarımızla el ele verecek ve birlikte Hint-Pasifik ve dünyanın zorluklarıyla mücadeleye öncülük edecek" dedi.

Kishida, yarın ABD Kongresi'ne hitap edecek, ardından Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki saldırılarına odaklanması beklenen bir toplantı için Biden ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile bir araya gelecek. - WASHINGTON