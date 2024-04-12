ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı'nda İsrail'e saldırı planları yapan İran'a mesaj göndererek, "Yapmayın" çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İran'a mesaj gönderdi. İran'a "Yapmayın" çağrısında bulunan Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak" dedi.
Gazetecilerin İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ne kadar yakın olduğu sorusu üzerine Biden, gizli bilgilere girmek istemediğini ancak "beklentim daha erkenden ziyade daha geç" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Joe Biden, İran'a İsrail'e saldırı planları yapmaması çağrısında bulundu - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. ''Gerçek Vaat'' adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi ''Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir'' açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde belediye binası önünde, Kütahyalı vatandaşların da katılımıyla, Kütahya Belediye Meclisi açılış programı düzenlendi. Programda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.
İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.
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