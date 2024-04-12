ABD Başkanı Joe Biden, İran'a İsrail'e saldırı planları yapmaması çağrısında bulundu

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı'nda İsrail'e saldırı planları yapan İran'a mesaj göndererek, "Yapmayın" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İran'a mesaj gönderdi. İran'a "Yapmayın" çağrısında bulunan Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak" dedi.

Gazetecilerin İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ne kadar yakın olduğu sorusu üzerine Biden, gizli bilgilere girmek istemediğini ancak "beklentim daha erkenden ziyade daha geç" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON