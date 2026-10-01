Time dergisine konuşan Trump İran savaşını anlattı: Ateşkes teklifi yeterince iyi değil - Son Dakika
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Time dergisine konuşan Trump İran savaşını anlattı: Ateşkes teklifi yeterince iyi değil

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Time dergisine konuşan Trump İran savaşını anlattı: Ateşkes teklifi yeterince iyi değil
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Savaşın 7. ayında Time dergisinin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerini vurduklarını, donanmasına ait 159 geminin batırıldığını ve hava kuvvetlerinin tamamen yok edildiğini öne sürdü. Tahran'dan hafta sonu gelen ateşkes önerisini neden kabul etmediği sorulan Trump, 'Teklif yeterince iyi değil' yanıtını verdi ve ara seçimlerden sonra bombardımanın artmasının da mümkün olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ı yok ederek dünyada barış tesis ettik. İran'la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD merkezli Time dergisine verdiği röportajda İran savaşı, İsrail ve Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. İran savaşının başında bunun 6 ila 8 hafta süreceğini söylemesine rağmen savaşın 7. ayına girdiği ve bunun neden bu kadar uzun sürdüğü şeklindeki soru üzerine Trump, "Nükleer tesisleri vurduğumuzda, tesisler binlerce ton enkazın altında kaldı. Orada durabilirdim. Ancak bunun uygun olmayacağını düşündüm" dedi.

İran ile "gerçek bir anlaşma" yapmak istediklerini vurgulayan Trump, "O noktada durabilirdim ama daha ileri gitmeye karar verdim. Çünkü farklı bir şekilde yeniden baş göstermelerini istemedim" dedi.

İran savaşını diğer savaşlarla karşılaştıran Trump, "Vietnam'da 20-21 yıl kaldık. Afganistan'da yıllarca kaldık. Kore'de yıllarca kaldık. Ben 6 aydır İran'dayım ve İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Donanmalarını imha ettim, 159 gemi denizin dibinde. Hava kuvvetlerini ortadan kaldırdım. Bütün uçakları gitti. Radarlarını yerle bir ettim. Bu yüzden dün gece Boğaz'dan tarihte herhangi bir zamanda geçtiğinden daha fazla petrol geçti. Dün gece rekor kırdık" dedi.

Trump, savaş öncesinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğinin farkında olup olmadığı sorusuna ise, "Böyle bir tehdit her zaman vardı ve bir süre işe yaradı. Ama esasen boğazı onların üzerine kapattık. Onlar 'Kapatacağız' dedi, ben de 'Kapatırsanız büyük sorun yaşarsınız' dedim. Boğazı kontrol altına aldık" cevabını verdi.

İRAN'LA HİÇBİR ZAMAN BARIŞ SAĞLANAMAZ

Geçtiğimiz hafta "İran'ı yok edebileceğini" söylediği hatırlatılan Trump, "Evet, bunu yapabilirim. Bu mümkün" ifadelerini kullandı. Trump, bir ulusu yerle bir etmenin nasıl barış getirebileceği sorusuna ise, "İran'ı yok ederek dünyada barış tesis ettik. İran'la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmüyorum" cevabını verdi.

İran'daki masum insanlara ne olacağı sorusuna Trump, "Son aylar içerisinde 75 bin kişiyi öldürdüler. Protestocuları, masum insanları öldürdüler. Çok sayıda iyi insanı öldürdüler. 72 ila 75 bin kişinin öldürüldüğü belgelenmiş. Bu inanılmaz bir kan gölü. İnsanlar öldürülmekten korktuğu için ayaklanamıyor. Sokağa çıkıyorlar ve bazen bin, bazen 2 bin kişi öldürülüyor. Keskin nişancılar, doğrudan başlarından vuruyor" şeklinde cevap verdi.

Trump, hafta sonu İran'ın ateşkes teklifini niçin reddettiği sorusuna ise, "Bir yıl önce onaylamayacağım şeyleri bugün de onaylamam. Boğazı açmayı teklif ettiler. Ama teklif yeterince iyi değil" ifadeleriyle cevap verdi.

ABD Başkanı, ülkede düzenlenecek ara seçimlerin ardından bombardımanı artıracağı haberleri konusunda ise, "Bu mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

VENEZUELA'DA SEÇİM İÇİN HENÜZ ERKEN

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu sırasında Venezuela ile temastan neler çıktığını ve Venezuelalı liderlere seçim yapılması gerektiğini söyleyip söylemediği sorusuna Trump, "Çok iyi bir ilişkimiz var. Büyük petrol şirketlerini getiriyoruz. Çok büyük miktarda petrol çıkıyor ve yakında ulusal stratejik rezervlerimizi dolduracağız. (Venezuela Geçici Devlet Başkanı) Delcy Rodriguez, işleri yöneten kişiydi. (Eski ABD Başkanı George) Bush, Irak'ı devirdiğinde herkes görevden alındı ve ülkeyi yönetecek kimse kalmadı. Ben tersini yaptım. Polisi, orduyu görevden almadım. Delcy ile iyi çalışıyoruz" cevabını verdi.

Venezuela'da seçim yapılmasını isteyip istemedikleri sorusu üzerine ise Trump, "Evet ama şu anda ortam çok hassas. Bence henüz erken" dedi.

Gazze'de "Barış Kurulu" oluşturulmasının ardından Hamas'ın silah bırakması için ne yapacağı sorusuna Trump, "Muhtemelen durum odasına geçip uygun bir karar vereceğim. Doğru kararlar alıyorum. Bakın, ülkemiz savaş ortamında bile büyüyor" cevabını verdi.

NETANYAHU 7 EKİM'İ ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten önce muhtemel bir saldırı konusunda uyarıldığına ilişkin iddialar hakkındaki soru üzerine Trump, "Bunu ilk kez duydum" dedi.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Netanyahu'nun uyarıldığının söylenmesi üzerine Trump, "Sanmıyorum. Bilseydi bir şey yapardı. En azından insanları alarma geçirirdi. Bunu unutacak biri değil" ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail halkının Netanyahu'yu yeniden seçmesini isteyip istemeyeceği sorusuna ise, "Artık siyasete karışmıyorum" şeklinde cevap verdi.

Time dergisi temsilcisinin Netanyahu'nun görevde kalmasını isteyip istemediği şeklindeki ısrarlı sorularına Trump, "Benim önceliğim İsrail'in kendisini savunmasına yardımcı olmak" cevabını verdi.

Netanyahu karşısındaki en güçlü aday olarak görülen eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eyzenkot'un kazanması halinde ABD'nin onunla Netanyahu ile olduğundan daha iyi çalışmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Trump, "Bilmiyorum. Hakkında kötü şeyler duymadım" cevabını verdi.

Trump, "İnsanlar Bibi'yi (Netanyahu) birçok kez gözden çıkardı. Tıpkı birçok kez beni de gözden çıkardıkları gibi. Ben olsam Bibi'yi de fazla hafife almazdım" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'I BEN KORUYORUM

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının ardından ABD'nin kendilerini savunmaması konusunda hoşnutsuz olduğu yönündeki haberler sonrasında ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin nasıl olduğu sorusuna Trump, "İyi. Suudi Arabistan için çok şey yaptım. Onları koruyorum. Ben başkan olmasaydım, Suudi Arabistan diye bir ülke olmayacaktı. İsrail de olmayacaktı. İkisi de yeryüzünden silinmiş olurdu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı seviyorum. İlişkilerimiz çok iyi" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA
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