ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.
Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta 3 masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" denildi.
Son Dakika › Politika › ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış'taki saldırıya kınama - Son Dakika