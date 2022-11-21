Büyükelçiliğin Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye 'deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta 3 masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış'taki saldırıya kınama - Son Dakika

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