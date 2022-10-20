Ankara haberi... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması - Son Dakika
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Ankara haberi... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

20.10.2022 16:30

Gelen Ankara haberlerine göre ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması ABD Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, "Vize görüşmeleri için bekleme sürelerinin uzun olması, küresel bir sorun olsa da Türkiye'deki çalışanlarımız pandemiden öncesine göre daha fazla vize işlemi gerçekleştiriyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

ANKARA - ABD Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, "Vize görüşmeleri için bekleme sürelerinin uzun olması, küresel bir sorun olsa da Türkiye'deki çalışanlarımız pandemiden öncesine göre daha fazla vize işlemi gerçekleştiriyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, vize işlemlerinin iyileştirilmesine ilişkin mesaj yayınladı.

Türkiye'nin ABD'nin önemli bir ortağı olduğunu söyleyen Bitter, ABD'ye seyahat etmek isteyen yolculara yönelik göçmen olmayan vize başvurusu işlemlerinin kapsamını genişletme imkanı bulunacak Ankara'daki yeni büyükelçilik binasına taşınıldığını hatırlattı.

Vize görüşmeleri için bekleme sürelerinin uzun olmasının küresel bir sorun olduğunu belirten Bitter, "Türkiye'deki çalışanlarımız pandemiden öncesine göre daha fazla vize işlemi gerçekleştiriyor. Bu da Türk ve Amerikan halkları arasındaki mevcut güçlü bağları derinleştirecek şekilde daha fazla sayıda Türk turistin, öğrencinin, iş insanının ve ailenin ABD'yi ziyaret edebileceği anlamına geliyor. Bundan daha da heyecan verici olansa pandemiden önceki döneme göre çok daha fazla sayıda Amerikalı turistin yeniden Türkiye'ye geliyor olması" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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