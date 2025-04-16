ABD, Çinli Rafineriye İran Yaptırımı Uyguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ham petrol satın aldığı gerekçesiyle Çin merkezli Shandong Shengxing Chemical Co. LTD adlı petrol rafinerisine yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD, İran bağlantısı nedeniyle Çin merkezli petrol rafinerisine yaptırım uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'de küçük ölçekli ve bağımsız rafinerilerden olduğu için gayriresmi olarak "çaydanlık" olarak adlandırılan petrol rafinerilerinden Shandong Shengxing Chemical Co. LTD'nin İran'dan bir milyar dolardan fazla ham petrol satın alması nedeniyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın yasadışı petrol ihracatını sıfıra indirmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin ayrıca Çin'e petrol sevkiyatını kolaylaştıran İran'ın yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı gemi ağı olan ve "gölge filosu" olarak adlandırılan çok sayıda şirket ve gemiye yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Açıklamada "Bu, Başkan Trump'ın 4 Şubat 2025 tarihinde Ulusal Güvenlik Başkanlık Memorandumu 2'yi yayınlamasından bu yana ABD'nin Çin merkezli bir çaydanlık rafinerisine yönelik ikinci eylemidir. Trump yönetiminin İran'a yönelik maksimum baskı kampanyası kapsamında tüm yaptırımlar eksiksiz olarak uygulanacaktır" denildi.

Açıklamada, "İran istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için petrol geliri elde etmeye çalıştığı sürece, ABD hem İran'ı hem de yaptırımların delinmesindeki tüm ortaklarını sorumlu tutacak" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON