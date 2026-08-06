ABD'den Küba'ya Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Küba'ya Yeni Yaptırımlar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Küba'nın askeri teçhizat temin eden kuruluş ve kişilere yaptırım uyguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı ve güvenlik güçleri adına yurt dışından askeri teçhizat temininde rol oynadığı öne sürülen 5 Küba merkezli kuruluş ve 8 kişinin yaptırım listesine alındığını bildirdi.

ABD, Küba'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba hükümetinin terörü desteklediği, çeşitli aşırılık yanlısı gruplara destek sağladığı ve istihbarat kuruluşlarını ABD'ye yönelik casusluk faaliyetleri ile ülke içinde Marksist ideolojiyi yaymak için kullandığı öne sürüldü. Açıklamada, "Komünist Küba rejimi ayrıca Rusya, Çin ve İran gibi ABD'nin hasımlarının ABD'ye yönelik operasyonlarını yürütmesi için bir üs görevi görmektedir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Küba'nın askeri ve istihbarat kurumlarının, ülkedeki "baskı politikalarının uygulanmasında" ve özellikle orduya bağlı GAESA şirketi aracılığıyla yürütüldüğü öne sürülen yolsuzluk ve çıkar ağlarının merkezinde yer aldığı iddia edildi. Açıklamada, "Trump yönetimi, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle, Havana'nın askeri ilişkilerini kolaylaştıran ve Küba yönetimine silah sevkiyatını mümkün kılan kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koydu" ifadelerine yer verildi. Bu doğrultuda, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı ile güvenlik güçleri adına yurt dışından askeri teçhizat temininde rol oynadığı belirtilen 5 Kübalı kuruluş ve 8 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, Trump yönetiminin, Küba'daki komünist yönetimin ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerine karşı elindeki tüm araçları kullanmayı sürdüreceği ve "Küba halkı için daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla ekonomik ve siyasi reformları desteklemeye devam edeceği" belirtildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Politika, Küba, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Küba'ya Yeni Yaptırımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Konya’da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı Konya'da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı
Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi
Göğsümüzü kabarttı İşte Grammy jürisine seçilen Türk Göğsümüzü kabarttı! İşte Grammy jürisine seçilen Türk
İmzalar atıldı Real Madrid’den 125 milyon Euro’luk dev transfer İmzalar atıldı! Real Madrid'den 125 milyon Euro'luk dev transfer

14:43
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:30
Trump’ın kripto serveti tehlikede
Trump'ın kripto serveti tehlikede
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:36:26. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Küba'ya Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.