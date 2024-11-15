ABD'den Lübnan'a Ateşkes Taslağı

Politika

ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Lisa Johnson'ın Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı durduracak, Washington tarafından hazırlanan ilk ateşkes taslak metnini Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim ettiği bildirildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarına ara vermeden devam ederken, bir yandan da Lübnan'da Hizbullah'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Hizbullah ile çatışmasına son vermek isteyen ancak sonuç alamayan ABD'nin bu kez ateşkes taslağını Lübnan tarafından ilettiği bildirildi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki kaynak, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Lisa Johnson'ın dün Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştüğünü duyurdu. Haberde, Johnson'ın Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı durduracak, Washington tarafından hazırlanan ilk ateşkes taslak metnini Berri'ye teslim ettiği kaydedilirken haberde taslak metne ilişkin detay verilmedi. Adı açıklanmayan kaynak, "Bu, Lübnan tarafının görüşlerini almak için hazırlanmış bir taslak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. - BEYRUT