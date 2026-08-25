ABD'den Orta Doğu'ya Diplomatik Dönüş - Son Dakika
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ABD'den Orta Doğu'ya Diplomatik Dönüş

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ABD, İran ile savaş sonrası Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine diplomatları geri göndermeye hazırlanıyor.

New York Times gazetesinin haberine göre; ABD, İran ile savaş öncesinde ve savaş sırasında tahliye edilen Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine diplomatları geri göndermeye hazırlanıyor.

İran ile ABD arasındaki savaşın ardından Orta Doğu'daki güvenlik şartları ve diplomatik dengeler yeniden şekilleniyor. Washington yönetimi, bölgedeki diplomatik varlığını güvenlik şartlarındaki değişime göre yeniden değerlendirmeye hazırlanıyor. ABD'li günlük gazete New York Times, ABD'nin İran ile savaş öncesinde ve savaş sırasında tahliye edilen Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine diplomatları geri göndermeye hazırlandığını öne sürdü.

Habere göre; ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dünyadaki diplomatik misyonlarımızın güvenlik durumunu sürekli olarak gözlemliyoruz. Son değerlendirmemize dayanarak, personelimizin güvenliğini ve emniyetini korurken ABD dış politikasının hedeflerini ilerletmeye devam edebilmek amacıyla Orta Doğu'daki bazı misyonlarımızdaki personel durumunu yeniden düzenliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlk diplomatlar Lübnan'daki büyükelçiliğe gidecek

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomatların bölgeye dönüşünün ve ABD'nin diplomatik misyonlarında uygulanan acil durum önlemlerinin azaltılmasının bu hafta gibi erken bir tarihte başlayabileceğini öne sürdü. Haberde, bölgeye dönecek ilk diplomatların Lübnan'daki büyükelçiliğinde görevlendirileceği ve personel sayısının başlangıçta mevcut kadronun yüzde 85'iyle sınırlandırılacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, İsrail, Ürdün ve Umman'daki ABD büyükelçiliklerinde de personel sayısının yeniden tam kapasiteye çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Irak, Kuveyt ve Bahreyn'deki misyonlarda ise bu oran yüzde 75 ile sınırlı tutulacak.

ABD'nin bölgedeki diplomatik personelini azaltma süreci şubat ayında başlamıştı. Washington, İran'la gerilimin tırmanmasının ardından İsrail'de acil görevlerde bulunmayan diplomatlar ile aile üyelerinin gönüllü olarak ülkeden ayrılmasına izin vermişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Orta Doğu'ya Diplomatik Dönüş - Son Dakika

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