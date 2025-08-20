ABD'den UCM Yargıç ve Savcılarına Yaptırım - Son Dakika
Politika

ABD'den UCM Yargıç ve Savcılarına Yaptırım

ABD\'den UCM Yargıç ve Savcılarına Yaptırım
20.08.2025 22:49
ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki 4 yargıç ve savcıya yaptırım uyguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 4 ismi "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine eklediklerini bildirdi.

ABD'DEN UCM ÜYELERİNE YAPTIRIM

Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını kaydetti. Rubio, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir" ifadelerini kullandı.

UCM'DEN KARARA TEPKİ: AÇIK BİR SALDIRIDIR

Söz konusu karara Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tepki geldi. UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu yaptırımlar, tüm bölgelerden 125 taraf devletin yetkisi altında faaliyet gösteren tarafsız bir yargı kurumunun bağımsızlığına yönelik açık bir saldırıdır" denildi.

Yaptırımların, UCM'ye taraf olan devletlere ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca mağdura bir hakaret olduğu ifade edilen açıklamada, "Mahkeme, personelinin ve akılalmaz vahşetlerin mağdurlarının arkasında kararlılıkla durmaktadır. UCM, taraf devletler tarafından kabul edilen yasal çerçeveye uygun olarak ve herhangi bir kısıtlama, baskı veya tehdide aldırmaksızın görevini yerine getirmeye devam edecektir" denildi.

Açıklamada, ABD yaptırımları karşısında taraf devletler ile insanlık ve hukukun üstünlüğü değerlerini paylaşan herkese, UCM'ye destek çağrısında da bulunuldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Yargı, Dünya, Hukuk

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • oktay sayar:
    turmp a ceza kessinler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:05
