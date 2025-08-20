ABD'den UCM'ye Yaptırım - Son Dakika
Politika

ABD'den UCM'ye Yaptırım

20.08.2025 19:48
ABD, UCM'de görevli 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uyguladı, gerekçe ABD vatandaşları.

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyelerine bir kez daha yaptırım uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görev yapmakta olan 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uygulandığını duyurdu.

Bakanlık, söz konusu UCM yetkililerin, uluslararası hukuk çerçevesinde "korunan kişiler" statüsündeki ABD ve İsrail vatandaşlarının, ilgili ülkelerin rızası olmadan UCM tarafından soruşturulmasına, tutuklanmasına, alıkonulmasına veya yargılanmasına yönelik herhangi bir çabaya doğrudan katıldıkları için yaptırım listesine dahil edildiğini ifade etti.

Bakanlık, yaptırım uygulanan UCM yetkililerin Yargıç Kimberly Prost, Yargıç Nicolas Yann Guillou, Savcı Yardımcısı Nazhat Shameem Khan ve Savcı Yardımcısı Mame Mandiaye Niang olduğunu belirtti.

Yargıç Prost'un, UCM'nin Afganistan'daki ABD personelini soruşturmasını onay verdiğini aktaran Bakanlık, Yargıç Guillou'nun ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için UCM tarafından tutuklama emri çıkarılmasına onay verdiğini ifade etti.

Bakanlık, Savcı Yardımcıları Khan ve Niang'ın UCM Savcılık Ofisi'nin başına geçmelerinden bu yana Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ı hedef alan UCM tutuklama emirlerini sürdürmekte dahil olmak üzere UCM'nin İsrail'e yönelik gayrimeşru eylemlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan ABD, daha önce Netanyahu ve Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emri nedeniyle UCM Başsavcısı Karim Khan ve 4 yargıcı yaptırım listesine eklemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Hukuk, Son Dakika

19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
18:13
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
