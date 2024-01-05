ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'a iniş yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında İstanbul'a geldi. Blinken'ın uçağı saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanından ayrılan Blinken'ın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.