ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze Şeridi'ndeki savaş 1948'den bu yana yaşanan en kötü kriz - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze Şeridi'ndeki savaş 1948'den bu yana yaşanan en kötü kriz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki savaşı '1948'den bu yana yaşanan en kötü kriz' olarak nitelendirdi. Blinken, Gazze için tutarlı bir planın zor olabileceğini belirtirken, İsrail'in bölge ülkeleriyle normal ilişkiler kurması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesinin en büyük tepki olacağını ifade etti.

29.04.2024 15:38
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki savaşı "1948'den bu yana yaşanan en kötü kriz" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, forum çerçevesinde bir panelde konuştu. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenleyeceği saldırıya Washington'un karşı çıktığını belirten Blinken, "Henüz sivillerin etkin bir şekilde korunabileceğine dair bize güven veren bir plan görmedik" dedi. Gazze Şeridi'ndeki savaşın 1948 yılından bu yana yaşanan en büyük kriz olduğunu vurgulayan Blinken, "Filistinliler için gerçek bir siyasi ufuk olmadan Gazze için tutarlı bir plan, imkansız olmasa da zor olacak" dedi. Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sona erdirmeye ve çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmasını engellemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

"Doğru kararı verecekleri konusunda umutluyum"

Bölgenin önünde iki yol olduğunu aktaran Blinken, "Birincisi bütünleşmenin sağlandığı, İsrail ile komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleştiği ve Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olduğu bir yol ya da sonu gelmeyen şiddet ve yıkımla gölgelenen ikinci bir yol" şeklinde konuştu. Blinken, İran'a ve Hamas'a verilebilecek en büyük tepkinin İsrail'in bölge ülkeleriyle normal ilişkiler kurması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesi olacağını ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine değinen Blinken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısını durdurması yönündeki bir teklifi kabul edeceğini umduğunu söyledi. Blinken, "Hamas'ın önünde İsrail'in olağanüstü cömert davrandığı bir teklif var. Hızlı karar vermek zorundalar ve doğru kararı verecekleri konusunda umutluyum" ifadelerini kullandı. - RİYAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze Şeridi'ndeki savaş 1948'den bu yana yaşanan en kötü kriz - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze Şeridi'ndeki savaş 1948'den bu yana yaşanan en kötü kriz - Son Dakika
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