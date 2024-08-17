ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e ateşkes için gidiyor

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ( Gazze'de) ateşkes ile esir ve tutukluların serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın sonuçlandırılması için yoğun diplomatik çabaları sürdürmek üzere yarın İsrail'e gidecek" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha Gazze Şeridi'nde ateşkes için İsrail'i ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır ve Katar'ın desteğiyle ABD tarafından bugün sunulan ateşkes ile esir ve tutukluların serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın sonuçlandırılması için yoğun diplomatik çabaları sürdürmek üzere yarın İsrail'e gidecek" denildi.

Bugün sunulan önerinin Gazze'de ateşkesi sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Tüm esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak, insani yardımın Gazze'ye dağıtılmasını sağlayacak ve daha geniş bölgesel istikrar için gerekli koşulları oluşturacaktır. Bakan Blinken, bölgedeki tüm tarafların gerilimi tırmandırmaktan ya da bir anlaşmaya varılmasını baltalayabilecek diğer eylemlerden kaçınmalarının kritik bir ihtiyaç olduğunun altını çizecektir" ifadeleri yer aldı. - WASHINGTON