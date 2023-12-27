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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i 5. kez ziyaret edecek - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i 5. kez ziyaret edecek

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın önümüzdeki hafta İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor. Blinken'in ayrıca Filistin'in Batı Şeria bölgesini ve bölgedeki diğer ülkeleri de ziyaret etmesi planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail\'i 5. kez ziyaret edecek
27.12.2023 - 19:03,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5'inci kez İsrail'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5'inci kez İsrail'i ziyaret edeceği iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Blinken'ın İsrail ziyaretini önümüzdeki hafta gerçekleştireceği aktarılarak, Blinken'in ayrıca Filistin'in Batı Şeria bölgesini, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı da ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Blinken'ın söz konusu ziyaretleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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