ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata ilişkin, "Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cameron, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata değinerek, İngiltere'nin Refah'ta bir "çatışma" çıkması durumunda insani yardım seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi.
İngiltere'nin İsrail ve Hamas arasında ateşkesin sağlanamaması halinde Refah için bir "B planı" üzerinde çalışması gerektiğini belirtti. Gazze'ye yardım ulaştırmak için çok sıkı çalıştıklarını aktaran Cameron, "Günde 500 yardım tır görmek istiyoruz. Suyun tekrar açıldığını görmek istiyoruz. Aşdod'un ve kuzeydeki bir geçiş noktasının açık olduğunu görmek istiyoruz. Çatışmasızlığı görmemiz gerekiyor. Gazze'ye yardım götürmek yeterli değil" dedi.
"Dün 400'den fazla tırın Gazze'ye girişine izin verildi ki bu rakam 7 Ekim'den bu yana bir günde en yüksek rakam"
Blinken ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi genelinde insani yardım tedarikini "önemli ölçüde arttırma" taahhüdünde bulunduğunu ifade ederek, İsrail'in bu taahhütleri yerine getirmek üzere bazı "ilk adımlar" da attığını belirtti. ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için kuzeyde bir giriş noktası açılması, Aşdod Limanı'nın "düzenli olarak" kullanılması ve Ürdün'den yardım akışının azami düzeye çıkarılması da dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi gereken "bir dizi kritik şeyi" ele aldığını ifade eden Blinken, "Dün 400'den fazla tırın Gazze'ye girişine izin verildi ki bu rakam 7 Ekim'den bu yana bir günde en yüksek rakam" dedi.
Blinken, ABD'nin bir ateşkes anlaşması sağlanması için Katar ve Mısır ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti.
"Bunu masumları tehlikeye atmayacak bir şekilde yapıyoruz"
Refah konusunda İsrail ile görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Blinken, önümüzdeki hafta İsrailli yetkililerle bir araya gelebileceğini ifade etti. Blinken, "Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok. Aksine İsrail ile görüşmelerimiz devam ediyor. Başkan, İsrail'in sivilleri zarar görmeden uzaklaştırma, onlara bakma ve sivillere zarar vermeyen her türlü büyük askeri operasyonu gerçekleştirme kabiliyetine ilişkin endişelerimiz konusunda çok net konuştu. Onlarla, çözülmesi gereken bir sorunu çözmenin alternatif ve bize göre etkili yolları hakkında konuşuyoruz, ancak bunu masumları tehlikeye atmayacak bir şekilde yapıyoruz" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok - Son Dakika
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine düzenlenen yeni bir saldırının görüntülerini paylaştı. Video kaydında, pusuya düşen 3 İsrail askerinin, kurşunların hedefi olduğu anlar kameraya yansıdı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı boyunca görev yapacak olan çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlaştı. Ayrıca, İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde yaşayan vatandaşları da ziyaret eden Başkan Zeyrek, onlarla ilgilenerek bayramlarını kutladı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayının son gününde vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında oruç açtı. Önal, 'Cenabı Allah tüm İslam aleminin, ülkemizin, şehrimizin tuttuğu oruçları kabul etsin' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülkenin lideriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan, Umman ve Irak liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın yanı sıra bölgesel konuları da masaya yatırdı.
Gazeteci Uğur Dündar, "siyasi rüşvet" aldığını ima ettiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamasına aynı sertlikte yanıt verdi. Dündar, "Sayın Kılıçdaroğlu hırçınlığınızı anlıyorum. Zira sizin Sayın Tayyip Erdoğan'a karşı girdiğiniz tüm seçimleri kaybetmiş ve CHP'nin oy oranını yüzde 25'e sabitlemiş olmanıza karşın, Sayın Özgür Özel, Genel Başkan olarak katıldığı ilk seçimde bu yüzde 25'lik cam tavanı paramparça ederek partisini yüzde 38 oyla 1. yaptı." dedi.
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, halkın ziyaretlerini kabul ederek hatıra fotoğrafı çektirdi ve Ramazan Bayramı mesajı verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?