ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata ilişkin, 'Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise İngiltere'nin Refah'ta çatışma çıkması durumunda insani yardım seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardım tedarikini arttırma taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Blinken, ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve ateşkes anlaşması için Katar ve Mısır ile yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.

09.04.2024 21:18  Güncelleme: 21:20
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata ilişkin, "Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cameron, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata değinerek, İngiltere'nin Refah'ta bir "çatışma" çıkması durumunda insani yardım seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi.

İngiltere'nin İsrail ve Hamas arasında ateşkesin sağlanamaması halinde Refah için bir "B planı" üzerinde çalışması gerektiğini belirtti. Gazze'ye yardım ulaştırmak için çok sıkı çalıştıklarını aktaran Cameron, "Günde 500 yardım tır görmek istiyoruz. Suyun tekrar açıldığını görmek istiyoruz. Aşdod'un ve kuzeydeki bir geçiş noktasının açık olduğunu görmek istiyoruz. Çatışmasızlığı görmemiz gerekiyor. Gazze'ye yardım götürmek yeterli değil" dedi.

"Dün 400'den fazla tırın Gazze'ye girişine izin verildi ki bu rakam 7 Ekim'den bu yana bir günde en yüksek rakam"

Blinken ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi genelinde insani yardım tedarikini "önemli ölçüde arttırma" taahhüdünde bulunduğunu ifade ederek, İsrail'in bu taahhütleri yerine getirmek üzere bazı "ilk adımlar" da attığını belirtti. ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için kuzeyde bir giriş noktası açılması, Aşdod Limanı'nın "düzenli olarak" kullanılması ve Ürdün'den yardım akışının azami düzeye çıkarılması da dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi gereken "bir dizi kritik şeyi" ele aldığını ifade eden Blinken, "Dün 400'den fazla tırın Gazze'ye girişine izin verildi ki bu rakam 7 Ekim'den bu yana bir günde en yüksek rakam" dedi.

Blinken, ABD'nin bir ateşkes anlaşması sağlanması için Katar ve Mısır ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

"Bunu masumları tehlikeye atmayacak bir şekilde yapıyoruz"

Refah konusunda İsrail ile görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Blinken, önümüzdeki hafta İsrailli yetkililerle bir araya gelebileceğini ifade etti. Blinken, "Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok. Aksine İsrail ile görüşmelerimiz devam ediyor. Başkan, İsrail'in sivilleri zarar görmeden uzaklaştırma, onlara bakma ve sivillere zarar vermeyen her türlü büyük askeri operasyonu gerçekleştirme kabiliyetine ilişkin endişelerimiz konusunda çok net konuştu. Onlarla, çözülmesi gereken bir sorunu çözmenin alternatif ve bize göre etkili yolları hakkında konuşuyoruz, ancak bunu masumları tehlikeye atmayacak bir şekilde yapıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok - Son Dakika

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