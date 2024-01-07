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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün'de temaslarda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu temasları çerçevesinde Ürdün'de Kral 2. Abdullah ve Dışişleri İşleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. Blinken, Ürdün ziyareti sırasında Gazze Şeridi'ndeki saldırının derhal sona erdirilmesi ve bölgedeki sivillerin korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Amman'da bulunan Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün\'de temaslarda bulundu
07.01.2024 - 14:18,  Güncelleme: 14:22
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu temasları çerçevesinde Ürdün'de Kral 2. Abdullah ve Dışişleri İşleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan temasları kapsamında dün Ürdün'e geldi. Orta Doğu temaslarına başlayan Blinken, bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Kral Abdullah görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatının devam etmesinin "felaketle sonuçlanacağı" konusunda Blinken'ı uyardı ve Washington'a önemli bir rol düştüğünü söyledi.

Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile de görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "Gazze Şeridi'ndeki saldırının derhal sona erdirilmesi, bölgedeki sivillerin korunması, Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli, kalıcı insani ve tıbbi yardım ulaştırılması gerektiğini" vurguladı.

Blinken, Amman'daki Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amman'da bulunan Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, geçen hafta Refah ve Kerem Şalom üzerinden Gazze'ye günde ortalama 120 kamyon girdi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden önce bölgeye günde 500 tır girdiği görülürken, rakamların şu anda ihtiyaç duyulan miktarın çok altında olduğu belirtiliyor. BM'ye göre, Gazze Şeridi'ndeki her 4 Filistinliden birinin açlıkla mücadele ettiği, geri kalanının ise tehlikeli seviyelerde açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedilirken, nüfusun tamamının hayatta kalabilmesi için sınırdan kamyonlara bağımlı olduğu ifade edildi. - AMMAN

Kaynak: İHA
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