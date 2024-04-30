ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı ile görüştü

Politika

Suudi Arabistan'ın ardından Ürdün'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'e geldi. Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerinin, İsrail ve Filistin ihtilafında iki devletli çözümde dahil olmak üzere bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik devam eden diplomatik çabaların ve Ürdün'den Gazze'ye kara yoluyla acil ihtiyaç duyulan ilave yardımların ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alındığı aktarıldı. Blinken, Kral Abdullah'ın yanı sıra Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de bir araya geldi.

Blinken, yarın İsrail'i ziyaret edecek

Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından yarın İsrail'i ziyaret edecek. Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken, ayrıca Aşdod Limanı'nı ziyaret ederek, Gazze Şeridi için yürütülen insani yardım faaliyetlerini inceleyecek. - AMMAN