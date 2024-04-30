ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'dan sonra Ürdün'e gelerek Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri, bölgede kalıcı barışın sağlanması için devam eden diplomatik çabalar ve Gazze'ye acil yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Blinken, yarın İsrail'i ziyaret edecek ve İsrail yetkilileriyle görüşmeler yapacak.

30.04.2024 20:00
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Suudi Arabistan'ın ardından Ürdün'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'e geldi. Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerinin, İsrail ve Filistin ihtilafında iki devletli çözümde dahil olmak üzere bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik devam eden diplomatik çabaların ve Ürdün'den Gazze'ye kara yoluyla acil ihtiyaç duyulan ilave yardımların ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alındığı aktarıldı. Blinken, Kral Abdullah'ın yanı sıra Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de bir araya geldi.

Blinken, yarın İsrail'i ziyaret edecek

Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından yarın İsrail'i ziyaret edecek. Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken, ayrıca Aşdod Limanı'nı ziyaret ederek, Gazze Şeridi için yürütülen insani yardım faaliyetlerini inceleyecek. - AMMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı ile görüştü - Son Dakika
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