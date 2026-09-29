ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi mevkidaşıyla Washington'da İran'ı ele aldı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi mevkidaşıyla Washington'da İran'ı ele aldı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Washington'da bir araya geldi. Görüşmede İran, Gazze, Lübnan ve Sudan dahil bölgesel meseleler ile bölgesel güvenlik ve istikrar konusundaki ikili işbirliği ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmede İran, Gazze, Lübnan ve Sudan dahil bölgesel meseleler ile bölgesel güvenlik ve istikrar konusundaki ikili işbirliğini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ABD'nin başkenti Washington'da ikili bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamındaki temasların devamı niteliğinde olduğu belirtilerek, "Bakanlar, İran, Gazze, Lübnan ve Sudan dahil bölgesel meseleler ile bölgesel güvenlik ve istikrar konusundaki ikili işbirliğini ele aldı" denildi.

"Stratejik ilişkiler ele alındı"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ele alınırken, ayrıca ilişkileri iki dost ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde daha da güçlendirmenin yolları değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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