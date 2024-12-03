ABD: Esad acımasız bir diktatör - Son Dakika
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Politika

ABD: Esad acımasız bir diktatör

Miller, Suriye'deki siyasi sürecin Suriye öncülüğünde gerçekleşmesini istedi.

03.12.2024 10:40
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Esad, ellerinde Suriye'deki masum sivillerin, kendi halkının kanı olan acımasız bir diktatördür. Görmek istediğimiz şey, Suriye halkının liderlerinin kim olacağına karar verebileceği bir siyasi sürecin yürütülmesidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Miller, ABD'nin Suriye politikası sorulması üzerine, "Yakın vadede görmek istediğimiz şey, gerginliğin azaltılması, sivillerin ve azınlık grupların korunmasıdır. Ancak genel politikamız aynı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir siyasi çözümle bu iç savaşı herkes için sona erdirecek ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç görmek istiyoruz. Bu karar, Suriye rejimi ve muhalif grupların Suriye için ileriye dönük bir yol üzerinde müzakere edecekleri Birleşmiş Milletler tarafından kolaylaştırılan bir süreci öngörüyor. Önemli olan bu yolun Suriye öncülüğünde olması ve sürecin sonunda seçimlere varması. Uzun vadede görmek istediğimiz bu, ancak kısa vadede durumun yatıştırılmasını ve sivillerin korunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Esad eli kanlı acımasız bir diktatördür"

Miller, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik tutumuna ilişkin, "Politikamızda hiçbir şey değişmedi. Esad, ellerinde Suriye'deki masum sivillerin, kendi halkının kanı olan acımasız bir diktatördür. Sonuç olarak görmek istediğimiz şey, Suriye halkının liderlerinin kim olacağına karar verebileceği bir siyasi sürecin yürütülmesidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı böyle bir süreci öngörüyordu. Suriye hükümeti hiçbir zaman bu sürece katılmadı" şeklinde konuştu.

"Rusya ve İran'ın durumu istikrarsızlaştırmaya devam ediyor"

Tüm ülkelere rejimin muhalif gruplarla diyalog kurması ve ülkedeki siyasi sürecin yürütülmesi için nüfuzlarını kullanma çağrısında bulunan Miller, "Ayrıca Rusya ve İran'ın Suriye içindeki istikrarsızlaştırıcı etkilerini durdurmalarının da faydalı olacağına inanıyoruz. Durumu istikrarsızlaştırmaya devam ettiklerini gördük, 10 yılı aşkın süredir sadece Suriye halkına değil, daha geniş bölgeye de faydası olmayan bir rol oynamaya devam ediyorlar" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD: Esad acımasız bir diktatör - Son Dakika

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