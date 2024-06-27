ABD, Güney Kore ve Japonya, Jeju Adası'nda ortak askeri tatbikata başladı - Son Dakika
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Politika

ABD, Güney Kore ve Japonya, Jeju Adası'nda ortak askeri tatbikata başladı

ABD, Güney Kore ve Japonya, Jeju Adası'nın güneyindeki sularda 'Freedom Edge' adı verilen 3 günlük geniş çaplı ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikata ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ile birlikte 3 ülkeye ait çok sayıda savaş gemisi ve uçak katılıyor. Tatbikatın amacı, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak operasyonel kabiliyetlerini geliştirmek ve bölgede barış, istikrar ve özgürlüğü korumaktır.

27.06.2024 13:59
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ABD, Güney Kore ve Japonya, Jeju Adası'nın güneyindeki sularda "Freedom Edge" (Özgürlük Sınırı) adı verilen 3 günlük geniş çaplı ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikata ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ile birlikte 3 ülkeye ait çok sayıda savaş gemisi ve uçak katılıyor.

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri nedeniyle endişeleri arttıran Kuzey Kore'ye "gözdağı" niteliğinde bir hamle geldi. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, üç ülkenin bugün Jeju Adası'nın güneyindeki sularda "Freedom Edge" (Özgürlük Sınırı) adı verilen geniş çaplı bir ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi. 29 Haziran'a kadar sürecek tatbikata ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ile birlikte 3 ülkeye ait çok sayıda savaş gemisi ve uçağın katıldığı belirtildi. Açıklamada, "Freedom Edge tatbikatı, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak operasyonel kabiliyetlerini geliştirme ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış, istikrar ve özgürlüğü koruma iradesini temsil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca tatbikat süresince balistik füze savunması, hava savunması, denizaltı savunması, arama ve kurtarma faaliyetleri ile siber savunma alanlarında eğitimler gerçekleştirileceği aktarıldı.

Liderler zirvesinde kararlaştırılmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ağustos ayında ABD'de gerçekleştirdikleri üçlü Camp David Zirvesi'nde "yıllık, belirli ve kapsamlı" üçlü ortak tatbikatlar yapma konusunda mutabık kalmıştı. Bu kapsamdaki ilk üçlü ortak tatbikat olan "Freedom Edge", adını ABD'nin Güney Kore ile birlikte düzenli olarak gerçekleştirdiği "Freedom Shield" (Özgürlük Kalkanı) tatbikatı ile ABD'nin Japonya ile birlikte düzenli olarak gerçekleştirdiği "Keen Edge" (Keskin Sınır) tatbikatlarının birleşiminden alıyor. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Güney Kore ve Japonya, Jeju Adası'nda ortak askeri tatbikata başladı - Son Dakika

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