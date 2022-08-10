ABD, İranlı bir ajanı, eski Beyaz Saray yetkilisi John Bolton'u öldürme planı yapmakla suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, İranlı bir ajanı, eski Beyaz Saray yetkilisi John Bolton'u öldürme planı yapmakla suçladı

10.08.2022 19:34
ABD, İranlı bir ajanı, eski Beyaz Saray yetkilisi John Bolton'u öldürme planı yapmakla suçladı

ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi olan İranlı bir ajanı, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u öldürme planı yapmakla suçladı.

ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi olan İranlı bir ajanı, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u öldürme planı yapmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir üyesini, Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u öldürme planı yapmakla suçladı. ABD'li yetkililer, suikast planının Ocak 2020'de ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastına karşı açık bir misilleme girişimi olduğunu söyledi. ABD yetkilileri tarafından İran Devrim Muhafızları Birliği üyesi olarak tanımlanan İranlı ajan Shahram Poursafi'nin, John Bolton'u öldürmesi için ABD'deki potansiyel bir tetikçiye 300 bin dolar teklif ettiği belirtildi.

Poursafi, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton'a yönelik suikast girişimine yönelik suçlamalar nedeniyle şu anda FBI tarafından aranıyor. ABD'li yetkililere göre, İran'ın Tahran kentinde ikamet eden Shahram Poursafi, diğer adıyla Mehdi Rezayi, mahkeme belgelerine göre İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü adına Bolton'u öldürmeleri için ABD'deki bir tetikçiyle anlaşmaya çalıştı. ABD'li kaynaklara göre, Poursafi, Ekim 2021'de internette tanıştığı bir ABD sakininden John Bolton'un fotoğraflarını çekmesini istedi ve 9 Kasım'da ABD'de ikamet eden IRGC üyesiyle şifreli bir mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçerek, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u öldürmek üzere birini tutması için 250 bin dolar teklif etti. Poursafi bu miktarı daha sonra 300 bin dolara yükseltti.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü'nden Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, "Adalet Bakanlığı, vatandaşlarımızı, onları incitmek veya öldürmek isteyen düşman hükümetlerden korumak gibi ciddi bir göreve sahiptir. İran'ın ABD topraklarındaki bireylere karşı intikam alma planlarını ilk kez ortaya çıkarmıyoruz ve bu çabaların her birini ifşa etmek ve bozmak için yorulmadan çalışacağız" dedi.

FBI'dan Başkan Yardımcısı Larissa L. Knapp, "İran'ın tehdit olarak gördüğü ABD'deki bireylere karsı suikast düzenleme geçmişi var ancak ABD Hükümetinin vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit edenlerden hesap sorma konusunda daha uzun bir geçmişi var. FBI, ABD hükümeti ve ortaklarımız, ABD'de ve denizaşırı ülkelerde bu tür tehditlere karşı mücadelede halinde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise yaptığı açıklamada, davayı geliştirme çalışmaları için FBI ve Adalet Bakanlığı'na teşekkür ederek, "Şu anda alenen pek bir şey söylenemez ancak İran'ın yöneticileri yalancı, terörist ve ABD'nin düşmanıdır" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
ABD, İran'ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusunu fırlatmasını 'büyük tehdit' olarak niteledi ABD, İran'ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusunu fırlatmasını 'büyük tehdit' olarak niteledi ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren belgeleri imzaladı ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren belgeleri imzaladı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, John Bolton, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, İranlı bir ajanı, eski Beyaz Saray yetkilisi John Bolton'u öldürme planı yapmakla suçladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 19:34:53. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, İranlı bir ajanı, eski Beyaz Saray yetkilisi John Bolton'u öldürme planı yapmakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement