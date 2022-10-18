ABD: "İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var" - Son Dakika
Üye Girişi

ABD: "İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var"

18.10.2022 11:38
ABD: "İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İran yapımı dronların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığını işaret ederek, "Rusya'nın bunları hem askeri hem de sivil hedeflere karşı kullandığına dair kapsamlı kanıtlar var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İran yapımı dronların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığını işaret ederek, "Rusya'nın bunları hem askeri hem de sivil hedeflere karşı kullandığına dair kapsamlı kanıtlar var" dedi. Patel ayrıca Fransa ve İngiltere'nin İran'ın Rusya'ya İHA'ları tedarik etmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiği yönündeki değerlendirmesini sunduğunu belirterek, "Bu bizim de hemfikir olduğumuz bir şey" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran yapımı dronların Rusya tarafından Ukrayna'daki savaşta kullanılmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Sözcü Patel, "İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya İHA satmayı planladığı konusunda Temmuz ayından beri uyarıda bulunuyoruz. Rusya'nın İran'dan insansız hava araçları aldığını da kamuoyuna açıkladık. Bunun Rusya'nın çeşitli türlerde yüzlerce İran İHA'sını ithal etme planının bir parçası olduğunu ve Rus operatörlerin bu sistemlerin nasıl kullanılacağı konusunda İran'da eğitim almaya devam ettiğini söyledik" dedi. Patel, "Rusya'nın bunları hem askeri hem de sivil hedeflere karşı kullandığına dair kapsamlı kanıtlar var. Hepiniz, bahsettiğiniz gibi İran yapımına benzeyen insansız hava araçlarının Kiev şehir merkezini vurduğuna dair raporları gördünüz" diye konuştu.

İran ile iş birliğine karşı yaptırım uyarısı

Patel, "Rusya'nın İran'la ittifakını derinleştirmesi, tüm dünyanın özellikle de bölgede ve dünyada derin bir tehdit olarak görülmesi ve herhangi bir ülkenin çok yakından ilgilenmesi gereken bir şey. Bu, kendi tarafımızda yakından izlemeye devam ettiğimiz bir konu ve İran'ın Rusya'ya yönelik tehlikeli silah tedarikini ele almak için Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. İran'la insansız hava araçları veya balistik füze geliştirme veya İran'dan Rusya'ya silah akışıyla herhangi bir bağlantısı olabilecek şekilde iş yapan herkes çok dikkatli olmalı ve gereken özeni göstermelidir. ABD, faillere karşı yaptırım uygulamaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"İran'ın Rusya'ya İHA tedariki BM kararlarını ihlal ediyor"

Başka bir gazetecinin "Yönetimin görüşleri, Rusya'nın veya İran'ın herhangi bir uluslararası hukuku veya uluslararası kısıtlamayı ihlal ettiği yönünde mi?" sorusuna yönelik Patel, "Fransız ve İngiliz müttefiklerimiz, İran'ın Rusya'ya bu İHA'ları tedarik etmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararını ihlal ettiği değerlendirmesini kamuoyuna sundu ve bu bizim de hemfikir olduğumuz bir şey" şeklinde yanıt verdi. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz Rusya'dan AB'nin İran'a yönelik yaptırım tehdidine tepki Rusya'dan AB'nin İran'a yönelik yaptırım tehdidine tepki
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD: 'İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:29 Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:55:51. #1.12#
SON DAKİKA: ABD: "İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement