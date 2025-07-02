ABD İran'ın Nükleer Programını Geriletti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılarda hedef alınan 3 noktanın da yok edildiğini ve Tahran'ın nükleer programının bu nedenle 2 yıla kadar gerilediğini söyledi.

ABD'den İran'ın nükleer tesislerine ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılarda hedef alınan 3 noktanın da yok edildiğini ve Tahran'ın nükleer programının bu nedenle 2 yıla kadar gerilediğini söyledi. Parnell, "Resmi tahmin muhtemelen 2 yıla daha yakın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Fox News'te yayınlanan röportajında, İran'ın nükleer programının "yerle bir edildiğini" belirtmişti. - WASHINGTON