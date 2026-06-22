ABD-İran Müzakerelerinde Umutlu Gelişmeler - Son Dakika
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ABD-İran Müzakerelerinde Umutlu Gelişmeler

22.06.2026 12:59
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsviçre'de yapılan müzakerelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında İsviçre'de yapılan barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaparak, "Görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilmiş ve 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakat sağlanması, siyasi denetim sağlayacak bir Yüksek Düzeyli Komite kurulması ve daha fazla teknik görüşmelere başlanması dahil olmak üzere umut verici ilerlemeler kaydedilmiştir" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılan ABD-İran müzakerelerinin 1. turuna ilişkin açıklama yaptı. Müzakerelerde arabulucu rolünde bulunan Pakistan Başbakanı Şerif, "İslamabad Mutabakat Zaptı çerçevesinde oluşturulan Yüksek Düzeyli Komite'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Bürgenstock kentinde başarıyla tamamlanmıştır. Görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilmiş ve 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakat sağlanması, siyasi denetim sağlayacak bir Yüksek Düzeyli Komite kurulması ve daha fazla teknik görüşmelere başlanması dahil olmak üzere umut verici ilerlemeler kaydedilmiştir" dedi.

"Şartların oluşturulmasına destek sağlayan kardeş ülke Katar'a şükranlarımı sunuyorum"

ABD ve İran'ın sorunları diplomasi yoluyla çözme çabasını olumlu bulduğunu belirten Şerif, "Bu tarihi sürecin ilerlemesine değerli katkılar sunan tüm kardeş ve dost ülkelere teşekkür ediyorum. Özellikle bu müzakerelerin ilerlemesi için gerekli şartların oluşturulmasına destek sağlayan kardeş ülke Katar'a şükranlarımı sunuyorum. Görüşmelere ev sahipliği yaparak kolaylaştırıcı rol üstlenen İsviçre hükümetine de teşekkür ederim. Bu sürecin başarısında yorulmadan çalışan ve çabalarıyla büyük katkı sağlayan Tümgeneral Asim Munir'i özellikle takdirle anıyorum. Onun adanmışlığı, kararlılığı ve azmi olmasaydı bu ilerleme mümkün olmazdı" diye konuştu.

Dışişleri Ofisi ekibiyle birlikte yürüttüğü diplomatik çabalar için Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar'a da teşekkür eden Şahbaz Şerif, "İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin de bu görüşmelerin başarısına yaptığı büyük katkıyı takdir ediyorum. Pakistan, barışçıl ve kalıcı bir çözüm için diyalog ve diplomasiyi ilerletme yönündeki dürüst ve samimi rolünü sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD-İran Müzakerelerinde Umutlu Gelişmeler - Son Dakika

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