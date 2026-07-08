ABD, İran Petrol Lisansını İptal Etti - Son Dakika
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ABD, İran Petrol Lisansını İptal Etti

08.07.2026 00:09
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol satışına izin veren lisansı iptal etti. Petrol fiyatları yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün satışına izin veren genel lisansın iptal edildiğini açıkladı. Kararın ardından açıklama yapan bir ABD'li yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ticari gemilere yönelik saldırıların sonuçları olacağını söyledi.

ABD yönetimi, İran petrolünün satışına izin veren genel lisansı iptal etti. ABD Hazine Bakanlığı, iptal edilen lisans kapsamında daha önce izin verilen İran petrol işlemleri için 17 Temmuz'a kadar geçiş süreci tanındığını açıkladı.

Kararın ardından ABD'li bir yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, İran'ı ticari gemilere saldırılar düzenlemekle suçladı. Yetkili, söz konusu saldırıların sonuçları olacağını söyledi.

Öte yandan ABD'li yetkili, bölgedeki gerilimin artmasına rağmen İran ile yürütülen müzakerelerde tarafların nihai bir anlaşmaya ulaşmak için iyi niyetle çalışmaya devam ettiğini söyledi. Yetkili, "Başkan Donald Trump ve yönetiminin defalarca belirttiği gibi, İran ile yürürlükte olan mutabakat zaptı tamamen faaliyetlere dayalıdır. İran, ancak iyi davranış sergilediği takdirde fayda sağlayacaktır" dedi.

Uluslararası kaynaklar, kararın duyurulmasının ardından petrol fiyatlarının yüzde 5'ten fazla yükseldiğini kaydetti.

ABD'nin kararı, Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı'nın (UKMTO) son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde üç petrol tankerinin belirlenemeyen mühimmatlarla vurulduğuna ilişkin raporlarının ardından geldi. Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, İran'ı ticari gemilere ateş açmakla suçlamıştı.

Bu gelişme, ABD ve İran arasında Tahran yönetiminin nükleer programı ve İran'a yönelik yaptırımları da kapsayan geniş kapsamlı bir nihai barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde yaşandı.

Genel lisansı ABD Hazine Bakanı Bessent duyurmuştu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 22 Haziran'da İran'a 21 Ağustos'a kadar petrol üretimi, teslimat ve satış izni veren 60 günlük geçici genel lisans yayınladıklarını duyurmuştu. Bessent, "Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance önderliğinde dünyayı daha güvenli ve daha müreffeh hale getirmeye devam ediyoruz. İsviçre'de devam eden verimli görüşmeler doğrultusunda İran, Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkesine girişine izin vermeye taahhüt etmiştir. Bu çerçevenin bir parçası olarak Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayınlamıştır" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İran Petrol Lisansını İptal Etti - Son Dakika

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