ABD, İsrail'e silah ve mühimmat desteğini sürdürüyor

Politika

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son birkaç aydır ABD'nin ülkesine silah ve mühimmat vermediği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Bu yorumlar bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı ve üzdü" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ülkesine silah sevkiyatını engellediği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Şaşırtıcı ve kesinlikle hayal kırıklığıydı. Özellikle İsrail'in kendisini Hamas tehdidine ve bölgede karşı karşıya olduğu diğer tehditlere karşı savunmasına yardım etmek için hiçbir ülkenin ABD'den daha fazlasını yapmadığı göz önüne alındığında kesinlikle hayal kırıklığına yol açtı" ifadelerini kullandı. Kirby, "Başkan (Joe Biden) İran'dan İsrail'e ateşlenen balistik füzeler de dahil olmak üzere insansız hava araçlarının ve füzelerin düşürülmesine yardımcı olmak için ABD savaş uçağını devreye soktu. İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmek için ABD'den daha fazlasını yapan başka bir ülke yok. Dolayısıyla Başbakan Netanyahu'ya sağlamaya devam edeceğimiz desteğin miktarı göz önüne alındığında bu yorumlar bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı ve kesinlikle üzdü" şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Haziran'da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ABD'ye silah çağrısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile son görüşmesine değinen Netanyahu, "Bakan Blinken yakın zamanda İsrail'deyken samimi bir görüşme yaptık, ABD'nin savaşın başından beri İsrail'e verdiği desteği derinden takdir ettiğimi söyledim. Ama başka bir şey daha söyledim. ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu söyledim. ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı canı için savaşıyor. Bakan Blinken, yönetimin engelleri kaldırmak için gece gündüz çalıştığına dair bana güvence verdi. Kesinlikle durumun böyle olduğunu umuyorum. Durum böyle olmalı. Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum" demişti. - WASHINGTON