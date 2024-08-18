ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri güvenlik iş birliğini sürdürme taahhütlerini yineledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri güvenlik iş birliğini sürdürme taahhütlerini yineledi

ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri, üçlü Camp David Zirvesi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları ortak bildiride güvenlik iş birliğini sürdürme taahhütlerini yineleyerek, 'Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazır olduklarını' vurguladı.

18.08.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri, üçlü Camp David Zirvesi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları ortak bildiride güvenlik iş birliğini sürdürme taahhütlerini yineleyerek, "Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazır olduklarını" vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol geçtiğimiz yıl ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David yerleşkesinde gerçekleştirilen üçlü Camp David Zirvesi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir bildiri yayımladı. Zirveden bu yana üçlü iş birliğinde kaydedilen muazzam ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtilen bildiride, "Camp David Zirvesi'nde belirlediğimiz ilkeler, benzersiz iş birliğimiz için bir yol haritası işlevi görüyor. Bölgede ve dünyada, güvenlik ile refahı arttırmaya yönelik ortak hedeflerimize ulaşmak üzere birlikte çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak çıkarlar ile bölgesel zorluklar hakkında istişareyi sürdürme konusunda kararlı olduğu vurgulanan bildiride, "ABD-Japonya ve ABD-Güney Kore ittifakları tarafından sağlam bir şekilde desteklenen güvenlik iş birliğini geliştirme, ortak ekonomik ve teknolojik önceliklerimizin uyumunu derinleştirme, küresel sağlık girişimlerinde koordinasyonu arttırma ile 3 ülke arasındaki güçlü halklar arası bağları daha da genişletme taahhüdümüzü yineliyoruz" denildi.

"Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumaya devam edeceğiz"

Bildiride, tarafların geçtiğimiz yılda Hint-Pasifik ve ötesindeki öncelikleri konusunda yakın istişare ve koordinasyonu sürdürerek ortak hedeflerine olan sarsılmaz bağlılıklarını gösterdiği ifade edildi. Ortak bildiride, "Üçlü ve kapsamlı 'Freedom Edge' tatbikatının yapılması, yeni bir üçlü güvenlik iş birliği anlaşmasının imzalanması, Kuzey Kore'nin siber suçlar ile diğer yasadışı yollarla kitle imha silahı programı için gelir elde etme çabaları, mücadeleye odaklanan üçlü çalışma gruplarımızın kaydettiği ilerleme de dahil olmak üzere, üçlü iş birliğimizin başarılarını kutluyoruz" denildi.

ABD, Japonya ve Güney Kore iş birliğinin güncel zorlukların üstesinden gelmek için "vazgeçilmez" olduğu vurgulanan bildiride, "Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumaya ve ortak vizyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız" ifadelerine yer verildi.

Üç ülkenin liderleri ABD'de bir araya gelmişti

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon geçtiğimiz yıl 18 Ağustos'ta ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David yerleşkesinde üçlü bir zirve gerçekleştirmişti. Liderler, güvenlik dahil birçok alanda karşılıklı iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Camp David, Güney Kore, Japonya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri güvenlik iş birliğini sürdürme taahhütlerini yineledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Ali Koç’a sahada saldıran zanlı gözaltında Ali Koç'a sahada saldıran zanlı gözaltında
10:23 Vücudunda bu iz olanlar şanslı Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı Vücudunda bu iz olanlar şanslı! Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı
10:23 Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü
03:46 Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi
02:29 Kız kardeşleri canından eden kaza Otomobildeki yazı tüyler ürpertti Kız kardeşleri canından eden kaza! Otomobildeki yazı tüyler ürpertti
11:57 Atama kararında dikkat çeken ayrıntı Kritik görevlere 2 kadın atandı Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 11:44:14. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri güvenlik iş birliğini sürdürme taahhütlerini yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement