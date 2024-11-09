ABD, Katar'dan Hamas'ı Çıkarmasını İstedi - Son Dakika
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Politika

ABD, Katar'dan Hamas'ı Çıkarmasını İstedi

ABD, Katar'a Hamas'ın Doha'daki varlığını reddettiğini bildirdi ve liderlerinin ülkeden çıkarılmasını talep etti.

09.11.2024 14:46
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ABD'nin Hamas'ın ülkedeki varlığının artık kabul edilemez olduğunu belirterek üyelerinin Katar'dan çıkarılmasını talep ettiği, Katar'ın yaklaşık 10 gün önce Hamas liderlerine bu talebi ilettiği öne sürüldü.

Reuters haber ajansının ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu Katar'a bildirdi. Üst düzey yetkili, "Rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik tekrarlanan teklifleri reddettikten sonra (Hamas'ın) liderleri artık hiçbir ABD ortağının başkentinde hoş karşılanmamalı. Hamas'ın haftalar önce rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin bir teklifi reddetmesinin ardından bunu Katar'a açıkça belirttik" ifadelerini kullandı. Yetkili, Katar'ın yaklaşık 10 gün önce Hamas liderlerine bu talebi ilettiğini söyledi. Habere göre Hamas'tan 3 yetkili ise Katar'ın Hamas liderlerine bu yönde bir talepte bulunduğu iddiasını reddetti. Katar'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

"ABD'nin isteği üzerine Katar, Hamas'ın Doha'dan çıkmasını istedi"

Times of Israel gazetesi de ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin talebi üzerine Katar'ın 1 hafta önce Hamas'a Doha'daki ofisini kapatması gerektiğini söylediğini öne sürdü. Haberde, "ABD'li yetkili, Hamas'ın Ağustos ayı sonlarında Amerikalı-İsrailli rehine Hersh Goldberg-Polin ile birlikte 5 kişiyi daha infaz etmesinin ve ardından daha fazla ateşkes önerisini reddetmesinin, yönetimin Hamas'ın Doha'daki varlığının devamına ilişkin yaklaşımını değiştirmesine yol açtığını ve bu durumun artık kabul edilebilir olmadığını belirtti" ifadeleri kullanıldı. ABD yönetiminden ikinci üst düzey yetkili ise, "Rehinelerin serbest bırakılması yönündeki teklifleri reddettikten sonra (Hamas'ın) liderleri artık hiçbir ABD ortağının başkentinde hoş karşılanmamalı. Hamas, müzakerelerde 'gerçekçi olmayan pozisyonlarından' taviz verme belirtisi göstermedi ve Gazze'de iktidarda kalma yeteneğini etkili bir şekilde garanti altına alacak şartları korudu. ABD ve İsrail'in asla kabul etmeyeceği bir şey" dedi. ABD'li yetkili, ABD'nin 2 hafta önce Katar'dan Hamas'ı ülkeden çıkarmasını istediğini, Katar'ın da bunu kabul ettiğini ve 28 Ekim civarında Hamas'a bildirimde bulunduğunu öne sürdü. Yetkili, Hamas yetkililerinin ne zaman ülkeden çıkarılacağı ve nereye gönderileceği yönündeki ayrıntıların henüz belirlenmediğini aktardı.

Öte yandan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Hamas'ın Doha'daki ofisinin "müzakere yürütme imkanı sağladığını" ve faydalı olmaya devam ettiği sürece açık kalmasına izin vereceğini defalarca dile getirmişti.

Katar, 2012'den bu yana Doha'da Hamas yetkililerine ev sahipliği yapıyor. - DOHA

Kaynak: İHA

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